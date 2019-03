Ta esencial pa un gerente conoce individuonan den su ekipo

Segun Sra. Stella Gomez-Vrolijk, Gerente di Boluntario di Cruz Cora Aruba, ta hopi esencial pa un gerente conoce e individuonan den su ekipo. Gomez-Vrolijk ta dirigi un ekipo di 300 boluntario di Cruz Cora Aruba, cu ta secciona den varios diferente ramo manera, e ramo social, ramo di desaster, actividad comunitario, entre otro.

“Ta importante pa conoce cada individuo nan parti fuerte como nan parti debil. Pa mi sa den ki ramo mi por hinca nan,” Gomez-Vrolijk ta bisa diabierna ultimo despues di a atende e lectura di “Caracteristica di Personalidad” duna na Cruz Cora Aruba pa Desaroyado di Talento Certifica, Sra. Sharleen Tromp.

“Mi ta haya e material aki hopi bon mes. Mi a yega di hay’e caba via di mi trabou na Camara di Comercio pero awe mi a bin solidifica mi personalidad como tambe di mi casa,” Gomez-Vrolijk kende e biaha aki a asisti e lectura hunto cu su casa, kendenan ambos ta traha cu Cruz Cora a bisa.

“Tin hende cu no ta gusta traha cu sanger, pero pa motibo di miedo of berguensa no ta tribi di bisa bo, pa e no keda sin bay traha ey ‘fo. Anto e ora ta esencial pa bo sa con pa comunica di manera mas efectivo cu e persona pa haya sa con e ta hinca den otro y asina no asign’e na casonan cu e lo por hay’e di tin cu trata cu sanger y mi termina di haya mi cu un pashent extra cu ta mi propio colega boluntario.”

Aunke mi ta un persona pasivo, y mi ta laga e persona bay haci loke e ta bisa cu e kier bay haci – aunke mi ta avis’e mi punto di bista di trempan – mi ta lag’e bay y laga e mes bin bek n’ami pa bisa mi cu mi tabata tin rason for di un principio. Y awe, mi por a tuma nota den e materia cu esey ta hustamente un di e caracteristicanan di mi personalidad. Dus esey tabata un realisacion y acceptacion hopi agradabel awe di mi prome personalidad, dus esun dominante.

E hecho cu mi a tuma e lectura awe hunto cu mi casa tambe tabata un experiencia hopi agradabel paso mi casa su personalidad ta cay den esun contrario na di mi, y ora nos a bay over di ambos personalidadnan nos tabata tin hopi momentonan cu nos a bira wak otro y bisa “aaahhh ta p’esey.”

“Mi a bisa Sharleen cu mi lo kier profundisa mas den e materia, paso e ta hopi bon pa pareha tambe, paso hopi biaha pa falta di e compronde e materia aki, hopi pareha ta pleita cu otro y ta te hasta bin divorcio. Den mi caso, nos tin 20 aña ta conoce otro pero toch tin espacio pa conoce otro miho, a base di cada ken nan tipo di personalidad y ta algo cu nos por a mira awe tambe.”

Sr. Humphrey Gomez, Coordinador, Instructor y Ayudante di Prome Auxilio y Emergencia Medico. “Mi a haya e material di awe hopi interesante. Mi a yega di haya un parti di dje, tempo mi ta traha na refineria nos a bay Merca y a haci test di nos caracter y un di e cosnan cu nan a bisa mi ta cu mi ta gusta confronta, dus mi lo bin bek y bisa bo con mi ta mir’e y cu ta asina e cos tin cu bay y ta tuma a guia mes ora tambe. Den emergencia tambe mi tabata “Incident Commander” unda mi mester tuma decisionnan fijo mes ora cu por ta di bida of morto, y mi por a wak cu esey ta un di e puntonan fuerte di mi prome tipo di personalidad.

Dia 25 y 26 di maart benidero lo bay tin 2 lectura gratis presenta na Biblioteca Nacional Aruba special pa mayornan cu desea compronde nan yiunan miho. Dia 25 na playa pa 3pm y dia 26 na Biblioteca San Nicolas tambe pa 3pm.

