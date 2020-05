Ta esencial pa tur compania y nan empleado cumpli cu reglanan preventivo di COVID-19

Manera ta conoci Gobierno a introduci medidanan general di control pa combati COVID-19 bou di e ordo Ministerial AB 1989 no.62. A bin cu e toque de queda, shelter in place, a sera e frontera tur esaki tabata pa evita cu e virus ta plama. Na momento cu reduci e medidanan aki ta hopi esencial pa tur dunador di trabou keda practica e medidanan di prevencion manera e distancia social y esun di higiena. E rekisitonan aki ta lo minimo cu e dunador di trabou mester cumpli cune pa por habri su establicimento, si no cumpli cu esaki Departamento di Salud Publico lo sera e establicimento asina Minister Dangui Oduber a trece dilanti.

E Minister a menciona cu Aruba ta sigui e reglanan di prevencion cu ta wordo estableci door di WHO. Segun e profesionalnan e COVID-19 no ta bay di awe pa mañan y pesei ta importante pa introduci tres medida cu dunadornan di trabou mester tene cuenta cu ne.

1) Medidanan pa garantisa e distancia social

Cada organisacion / empresa / institucion / dunador di trabou mester tuma e medidanan necesario pa tin e distancia social di minimo 1.5 meter entre e trahadornan y e cliente. Esaki ta pa garantisa e seguridad y salud di tanto e empleado y di e cliente. Tambe ta recomendabel pa e empleadonan traha for di cas y/of introduci horarionan di trabou mas flexibel, tur esaki si tin posibilidad.

2) Medidanan pa garantisa un bon higiena.

Cada organisacion / empresa / institucion / dunador di trabou mester tuma e medidanan necesario pa facilita y promove un bon higiena na nan establicimento. Esaki ta pa garantisa e seguridad y salud di tanto e empleado y di e cliente.

3) Medidanan pa nenga entrada na empleadonan y clientenan malo na un establicimento

Cada organisacion / empresa / institucion / dunador di trabou mester tuma e medidanan necesario pa garantisa cu no tin empleadonan of cliente cu tin problema di respiracion (tos, falta di sentido di holo, dolor di garganta) na e establicimento. Esaki ta pa garantisa e seguridad y salud di tanto e empleado y di e cliente.

Minister Dangui Oduber a splica cu tur e medidanan aki ta pa pueblo su propio siguridad y ta bay tin control di parti di Gobierno pa sigura cu sector priva ta cumpli debidamente cu esakinan.

