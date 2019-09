Ta duna 3 luna mas di tempo pa entrega e declaracion di inkomstenbelasting 2018

Relaciona cu e declaracion di inkomstenbelasting 2018, Departamento di Impuesto tin e siguiente participacion. Extension di periodo Manera anuncia anteriormente e fecha final pa entrega e declaracion menciona ta 2 di september 2019. Si un contribuyente no alcansa pa entrega su declaracion, automaticamente e lo haya 3 luna mas di tempo sin boet. No ta necesario pa entrega un peticion por escrito. E fecha final nobo ta bira 2 di december 2019. Ta importante pa entrega e declaracion Ta importante pa cumpli cu e entregamento di e declaracion. Cu e declaracion e contribuyente ta haci uzo di su derecho di declara na inspector di impuesto kico exactamente el a ricibi na entrada y cuanto su gastonan tabata. Si no entrega e declaracion, inspector lo impone un cobransa taxativo y un boet. Esaki ta nifica cu inspector mes lo calcula e entrada fiscal pa e contribuyente pa e aña 2018. Alabes e contribuyente lo por haya un boet di 5% di e suma di inkomstenbelasting. E boet ta minimo Afl. 250 y maximo Afl. 10.000. Por sigui e pagina di Facebook https://www.facebook.com/impuestoaruba/ of download e app “BO impuesto” (pa iOS) di Departamento di Impuesto pa keda bon informa na tur momento riba cualkier topico di impuesto. Gerencia di Departamento di Impuesto 2 di september 2019

