Ta di suma importancia pa inscribi pa camber na tempo

DEN HAAG – Tur aña Arubahuis ta ricibi un cantidad grandi di studiante cu ta bin Hulanda pa sigui cu nan estudio na un nivel mas halto. Un di e aspectonan crucial den e preparacionan di e hobennan aki na caminda pa Hulanda ta esun di “buscamento di vivienda”. Lourdes Bramble-Tromp, mentor di Amsterdam, Diemen, Almere y Haarlem kier a pone enfasis ariba e importancia pa studiantenan cu tin pensa di bin studia na un di e cuidadnan aki pa cuminsa busca camber na tempo.

Den e region di Amsterdam tin un scarsedad enorme di camber pa studiante, pues ta esencial pa inscribi bo mes na tempo via un di e websites di organisacionnan di vivienda. Asina bo ta core menos riesgo cu na comienso di bo estudio bo no tin camber cu e consecuencia cu bo no por inscribi na Gemeente, bo no por haya bo BSN-nummer y bo no por sigui regla bo asuntonan cu ta importante pa bo por cuminsa cu e aña escolar. Lourdes Bramble ta sigui splica cu studiantenan cu kier bin studia na Amsterdam, Diemen, Almere y Haarlem por registra nan mes na diferente website. Tin websites special pa studiante cu prijs rasonabel manera: www.studentenwoningweb.nl

www.duwo.nl

www.dekey.nl

www.ymere.nl

www.room.nl

Tin algun corporacion priva cu tambe ta ofrece camber pa studiantenan solamente cu e prijs di huur ta mas halto:

www.campusdiemenzuid.nl/contact

www.hicondo.nl/contact

www.studentexperience.nl/contact

www.heddes.nl

Tambe bo por haña camber via websitenan regular di Amsterdam pero e cambernan no ta barata!

www.kamernet.nl

www.kamertje.nl

www.kamers.nl

www.woningnetregioamsterdam.nl

Inscribi bo mes na tempo na diferente website y keda controla bo inscripcion regularmente pa asina bo hisa bo chensnan pa haña un camber bon y ’pagabel’ na Amsterdam of den regio di Amsterdam. Esey ta e conseho di Lourdes Bramble. Pa mas informacion por tuma contacto cu e mentor na:

Mobiel: +31 (0) 6525 46442 of via Whatsapp

Email: [email protected]

