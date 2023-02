Carnaval ta un bunita celebracion di Aruba su cultura. Ban percura pa nos celebra esaki na un manera sano y percura pa pone seguridad y salud di nos muchanan na prome lugar. Carnaval ta dushi pero mayornan mester ta consciente cu Carnaval ta nifica cu nos muchanan lo wordo exponi na solo fuerte, calor, musica duro y oranan largo riba pia. Esaki ta pa ambos muchanan participando den parada como tambe muchanan cu ta bai mira e paradanan.

Ministerio di Salud Publico conhuntamente cu Departamento di Salud Publico ta pidi mayornan pa yuda muchanan practica bon higiena personal y di alimentacion durante e temporada di Carnaval. Algun tips cu mayornan por sigui ta lo siguiente:

Pa proteccion contra di solo fuerte:

Percura pa haci uzo di Sunblock cu ta contene un minimo di 35 SPF cu UVA y proteccion di UVB. Aplica esaki mei ora prome cu sali for di cas y repalica esaki cada mei oraPa extra proteccion di solo lo ta bon pa muchanan bisti pechi cu bril di solo.

Pa proteccion contra di zonido duro:

Semper uza ‘earplugs’ pa proteha e horeanan contra e oido/muziek duro durante e parada. Ta bon pa cumpra nan di antemano.

Bon practica di higiena personal y di alimentacion

Preferibel pa laba man cu awa y habon, pero si no tin aceso na esaki por haci uzo di ‘hand sanitizer’ of wipes pa haci man limpi prome cu e come y despues di uza baño. Laga e muchanan desayuna bon mainta. Prepara y hiba cuminda y snack saludabel manera sandwich (pan volkoren) traha cu beleg manera pinda, jam, keshi of chuculati/muisjes (cu no ta daña liher). Por hiba diferente fruta corta na pida pida manera appel, mandarin, wortel, nootjes of pretzels pa snack. Cuminda of snacks hasa no ta contene e nutrientenan esencial pa e mucha y nan tin cantidadnan halto di salo y vet. Percura pa e muchanan bebe hopi awa durante carnaval pa mantene nan mes hidrata durante carnaval. Juice of refresco no ta hidrata y ta contene hopi sucu.

Ta recomenda pa no hiba muchanan bou di 5 aña Carnaval. Ban disfruta di Aruba su Carnaval 69 conscientemente y cu bienestar di nos muchanan ta na prome lugar. Pa mas informacion por tuma contacto cu servicio di cuido salud hubenil na Departamento di Salud publico +297 522 4200.