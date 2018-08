Ta descubri remedi cu ta lagabo come sin bira gordo

Cientificonan tabata tin pensa di crea un rato morbidamente obeso. Nan a fracasa. Loke nan a haya tabata hopi mas interesante.

Cientificonan di e Universidad di Yale (Merca) tabata purbando di cria un grupo raton cu obesidad morbido (extremo). Sin embargo, ora cu nan a haci esaki, nan a edita dos gene cu, tambe, parce di tabata proteha e ratonann di aumenta di peso. Esaki ta a pesar di un dieet halto den vet.

Un ekipo di expertonan, dirigi pa e profesor den cardiologia Anne Eichmann y e científico investigador asocia Feng Zang, a haci hopi cambionan den e composicion genetico di e ratonnan di su laboratorio pa logra pa nan subi di peso.

Pero segun cu simannan tabata bay pasando, y e ratonnan tabata mantene nan peso incial, cientificonan a dicidi di stop e experimento y investiga. Nan a descubri cu dos gene particularmente a causa un cambio unico y crucual den e tripa: cierto ‘portalnan capilar linfatico, yama ‘lacteal’ a wordo kibra.

E portalnan aki ta manera e porta di entrada di e lipido (acido vet) cu ta pasa e fluho sanguineo pa duna energia of nan ta keda warda como vet, segun e estudio publica den e estudio publica den e revista Nature. Sin embargo, ainda no sa con crucial esakinan tabata ta y nan no tabat sa cu si “cera”e ‘lacteal’nan lo por prveni e aumento di peso por completo.

Siguiente paso: ser humano?

El experimento a habri caminda pa un perspectiva completamente diferente: esaki por wordo haci cu e ser humano? E respuesta di e cientificonan ta cu no, pa rasonnan etico. Pero na luga di edita nos genenan, lo por existi, segun e cientificonan, un manera di stroba cierto receptornan pa desencadena e mesun efecto den “lacteonan”.

Expertonan incluso, a haya cu ta existi un remedi cu tin e efecto aki. Ademas, e ta aproba pa FDA pa trata glaucoma, e principal causa di ceguera.

E droga ta corta e conhunto di moleculanan cu por controla e “lacteonan”. Eichman a señala cu e proximo paso lo por ta di monitorea e pashentnan cu ta tuma e remedi aki, pa wak con e ta afecta e absorbacion di lipido y aumento di peso den e ser humano.

