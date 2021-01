Ta depende riba mas fondo di Hulanda pa Cruz Cora por sigui cu proyecto di parti cuminda

Den un entrevista cu Marla Thiel di Cruz Cora Aruba, nos por a compronde cu e operacion Meals on Wheels ta canando basta bon te cu awor. For di cumisamento a cuminsa na 400 cuminda pa 400 persona tur dia, pero despues di mas o menos cinco luna, nan a re-evalua e personanan cu ta hayando cuminda anto esunnnan cu por a cushina di nan mes cual a wordo pasa na e programa di voucher – pues awor tin 200 cuminda cayente cu nan ta partiendo tur dia.

Tur cos ta depende si tin mas fondo ta bini for di Hulanda, anto e ora ey lo por bisa te ki luna e proyecto aki lo sigui pa 2021. No tin un fecha ainda cu e lo stop, pero tur cos ta depende na fondonan cu yega di Hulanda, cual mas o menos pa fin di e luna aki nan por tin miho bista riba con lo sigui cu e proyectonan.

E proceso ta cuminsa for di 10.30 di mainta, e boluntarionan ta yega Cruz Cora anto prepara nan auto, nan ta busca nan ruta di dia y wak cuanto cuminda mester bay cu ne, a base di esey nan ta gara e tasnan pa wanta e cumindanan cayente, nan ta core cu un juk chikito den auto pa nan mes haya algo di bebe na caminda,anto despues nan ta bay rumbo pa YMCA San Nicolas. Pa 11or di mainta nan ta pick-up e cumindanan cla caba na YMCA, na unda tur e cumindanan ta wordo cushina, eynan cada auto ta paketa den nan tasnan e cantidad di cuminda di nan ruta, y asina nan ta cla cu esey nan ta Sali bay e diferente cas pa entrega e cumindanan.

Aworaki nan ta yudando 200 persona pa dia cu cuminda, cuminda cla caba, cayente, tur dia, y nan ta diferente persona rond Aruba. “Nos ta partiendo e cumindanan den cinco of seis auto cu ta Sali pa diferente bario, esaki ta personanan cu no por cushina di nan mes pa un of otro motibo, porta nan no tin coriente of frigidaire, awa of stove.” E cuminda ta wordo traha na YMCA y ta un cuminda balans cu tur e nutricion cu e hendenan mester.

