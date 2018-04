Ta cuminsa acepta nominadonan pa Copa Felipe B. Tromp

Dia 27 di april proximo nos ta celebra Dia di Rey, dia di cumpleaños di Su Mahestad Rey Willem Alexander.

Na e ocasion aki lo tin e tradicional ceremonia den Wilhelmina Park cu presencia di miembronan di Marina Real y defile di gruponan hubenil uniforma. Tambe lo entrega e tradicional Copa Hubenil Gobernador Felipe B.Tromp na un hoben of grupo hubenil cu a destaca durante e ultimo aña. E logronan di e hoben of e grupo of scol por ta ariba tereno di deporte, cultura of tereno social. Cultura ta referi na e diferente expresionnan manera baile, canto, teatro, musica etc. Tereno social ta referi na trabou caritativo, formacion hubenil, spiritual etc.

E edad pa participa mester ta entre 6 pa 20 aña.

E logronan no solamente mester ta ariba tereno di gana premio local y/of internacional, pero por referi tambe na e formacion personal di e hoben of hobennan, of a traha ariba un of mas proyecto pa comunidad.

Apesar cu e premio lo ta pa e hoben of hobennan, nos no por keda sin reconoce e esfuerso y dedicacion di e adultonan cu hopi biaha ariba un base boluntario ta yuda nos muchanan. Aki nos ta referi na mayornan, maestronan, lidernan deportivo, lidernan cultural etc.

Por entrega nominadonan te cu dialuna 18 di april, sea via mail, [email protected] of personalmente na Departamento di Cultura cerca señor Stanley Dabian. Via mail por manda nominacionnan tambe pa señora Nilda Koolman via [email protected]

Fuera di e copa dedica na nos prome Gobernador di Aruba, lo entrega tambe dos premio di estimulo.

E ganadora di 2017 tabata e hoben Jocelyn Martinez pa su multiple dedicacion na arte y su propio formacion personal. E premionan di estimulo a bay pa Casienne Tromp, un hoben cu limitacion di bista cu ta practica e deporte di judo. Chiara Petrochi a ricibi e otro premio di estimulo pa su dedicacion na e deportenan di Judo y taekwondo.

Kendenan lo gana e aña aki? Un y tur por manda un nominacion prome cu 18 di april proximo.

