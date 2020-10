Ta contra ley pa laga awa di pos core riba caminda publico

Robby Rosel di Bureau City Inspector ta conta MasNoticia cu ultimamente nan ta ricibi bastante yamada y keho di loke ta trata posnan akinan na cada hogar di cada persona, y tambe den establecimientonan cu ta cerca di casnan di famia.

Bisiña cu bisiña ta pleita cu otro pa motibo cu pos ta bay over, of e personanan den oranan di anochi of dia ta saca awanan di pos laga nan core riba caminda. “Esaki ta contra ley. Tin un ley stipula pa esaki cu bo por haya un multa for di cuerpo policial”, segun sr. Rosel. Mas cu claro Bureau City Inspector ta Sali controla esakinan, y despues pa polis por pasa y duna multa si no ta cumpli.

Bo ta haya un termino di cinco dia pa por termina cu esaki, y si ta sigui tira awa di pos riba caminda publico, cu fuera di esey ta yega te na porta di hogar di otro bisiñanan, of ta bay den cura di cas di bisiña, automaticamente despues di 5 dia cu nan haya e reclamo atrobe, patruya ta wordo manda pa reparti un multa.

“Ban mantene rond di bo cas limpi y p’esey semper tin septic tank pa encarga cu esaki, pa haci e limpi y deposita na lugarnan special cu tin pa tira e awa di septic tank aki”, sr. Rosel ta splica.

Constantemente tin diferente hende cu ta ricibi e multanan pasobra esaki ta casonan cu ta tuma lugar hopi segun sr. Rosel, y ora cu City Inspector Sali bay controla ta splica e hendenan riba esaki y si nan no yega na un areglo e ta bay automaticamente over na polis.

