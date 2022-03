Prome Minister Evelyn Wever – Croes den conferencia di prensa di Gobierno a trata e tema di presupuesto 2022. Prome Minister a amplia riba diferente meta, plan y proyectonan cu ta inclui den presupuesto 2022 y e importancia pa ehecuta esakinan e aña aki. Manera ta conoci e siman aki a inicia cu tratamento di presupuesto 2022 den Parlamento di Aruba. E siman e prome ministernan cu tabata na turno tabata Minister Glenbert Croes y Minister Rocco Tjon. Diahuebs a toca turno na Minister Ursell Arends y Minister Dangui Oduber y diabierna ta Minister Endy Croes y Minister Geoffrey Wever. Dialuna ta toca turno na Minister Xiomara Maduro y Prome Minister Evelyn Wever – Croes (esaki ta e secuencia si e planificacion sigui manera cu a calcula). Durante e Conferencia di Prensa di Gobierno, Prome Minister Wever – Croes a inicia cu un splicacion breve di e rason pa cual Presupuesto 2022 ta atrasa. E presupuesto mester tabata cla prome cu aña a bolter, pero e retonan financiero cu ta cambia continuamente, a hacie dificil pa traha un presupuesto. E presupuesto cu a presenta probablemente lo ta uno preliminar considerando cu no tin stabilidad den crecemento. Un rato e desaroyo di Pais Aruba ta crece hopi liher y otro rato tin desaroyo cu ta afecta e crecemento, Prome Minister a splica. “Probablemente nos lo ta den Parlamento bek den e di dos mitar di aña cu un nota di cambio, dependiendo di con e desaroyonan tabata durante di e prome lunanan di aña.”

2022 – Aña di innovacion y oportunidad

E presupuesto cu ta tratando den Parlamento ta uno hopi importante pasobra esaki ta e aña cu a detecta como “Aña di innovacion y oportunidad” y ta algo cu a purba pa e wordo refleha tambe den e presupuesto. Teniendo cuenta cu e limitacion financiero cu tin debi na e situacion financiero cu e pandemia a ocasiona. E espacio financiero cu tin, ta hacie posibel pa ehecuta locual cu realmente ta necesario y cu ta na bienestar di henter Aruba, Prome Minister a splica. Ora cu ta papia di bienestar y progreso di Pais Aruba, tin diferente aspectonan cu tincu tene cuenta cu ne den diferente sector. E Ministerio cu Prome Minister ta encarga cu ne cual ta Ministerio di Asuntonan General, Innovacion, Organisacion Gubernamental, Infrastructura y Planificacion Teritorial, ta esun cu mas ta sostene e demas Ministerionan cu tin. Pa logra e metanan cu cada Minister ta propone, e ta hopi importante pa traha hunto e aña aki mas cu nunca, den defini metanan, plannan y desaroyonan. Prome Minister a duna como ehempel desaroyo economico. Minister encarga cu desaroyo economico tin un vision economico, pero e departamento di infrastructura ta hunga un papel importante den logra desaroya e vision ey, mescos ta conta pa enseñansa.

Algun area di prioridad inclui den presupuesto 2022

Un di e inversionnan importante den 2022 ta e inversion di 16 miyon florin den Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)/ e planta di purificacion di awa di riool. E fondonan ta bay pa renobacion y expansion pa por yega na e capacidad cu por maneha na Aruba. Cu esaki ta concentra den mehoracion di e calidad di awa pa inclui mas oxigeno den e tankinan y baha e molester di e holo desagradabel. DOW ta encarga pa ehecuta e proyecto conhuntamente cu Minister Ursell Arends encarga cu Naturalesa. Minister Arends lo encabesa e proyecto y cual DOW como parti di Ministerio di Infrastructura lo sostene. Un otro inversion importante cu tin den presupuesto 2022 ta e saneamento di e riolering banda di edificio di ex DOW (cerca di Royal Plaza) cu tin masha problema. Tambe tin un situacion na Palm Beach, Tanki Leendert y na Pos Chikito, caminda cu ora hopi awa yobe ta haya molester di awa. Pa cual tambe tin e inversionnan necesario pa sanea e situacion aki. Un otro aspecto cu ta inclui den e presupuesto ta e tema di E-Government cual ta sumamente necesario pa por tin bon funcionamento di Gobierno. Premier Wever – Croes a splica cu e meta ta pa yega na un situacion cu un ciudadano no mester bay na diferente depar†amento di Gobierno cu e mesun peticion of mesun informacion. “Lo kier yega na e situacion cu na un solo caminda e ciudadano ta duna su datonan personal y cu e informacion aki por wordo reconoci y acopla na tur departamento. Di e forma aki por ta mas eficiente y sirbi e ciudadano mas mihor.” Pa logra digitalisacion di e aparato gubernamental, tin dos aspecto hopi importante cu mester tene cuenta cu ne: siguridad y privacidad di informacion y tambe inversion. Cu e presupusto cu tin actualmente no por acapara e inversion necesario completamente, pero tin mey miyon florin aloca pa esaki e aña aki y otro aña tambe. Asina lo sigui te ora logra pa acopla tur departamento cu otro. E fondo ta inclui software pa Kadaster, automatisacion di sistema di DTI y BID y tambe a pone fondo disponibel pa DWJZ por amplia e netwerk cu nan tin. Bon noticia segun Prome Minister ta, cu a aplica pa fondonan Europeo y a haya e bon noticia cu pa otro aña lo haya fondo disponibel pa inverti den esaki. Di e forma aki ta agilisa e proceso y duna un avanse di algun aña. Banda di e prioridadnan ya menciona, a pone fondo disponibel tambe pa traha riba elimina e atraso cu tin den otorgamento di tereno, Prome Minister a splica. DIP tin riba 7000 peticion pendiente pa tereno pa construi cas, cual ta encera atraso cu ta existi pa basta aña debi na diferente factor, entre otro cu no tin hopi tereno disponibel mas. Ademas tin hopi investigacion andando den DIP cu ta frena agilasacion di procesonan na DIP. Pero e bon noticia ta, cu ta trahando riba un plan pa atende cu e atrasonan aki. Den futuro lo duna mas informacion di esaki pa cada ciudadano por ta na altura di kico por spera, Premier Wever – Croes a agrega. Por ultimo, Prome Minister a indica cu tin varios otro punto di prioridad cu lo trata otro siman den Parlamento durante tratamento di presupuesto 2022. Ta confia cu principalmente e aña aki cu ta e aña di inversion y oportunidad, cu por ricibi e sosten di Parlamento pa ehecuta e proyectonan aki y pa Gobierno por sigui ehecuta e vision cu a bin ta ehecuta.

