Awe, dia 10 di maart mundo completo ta para keto riba e e importancia di e salud di bo riñon y Horacio Oduber Hospital su team di Dialisis tambe a haci esaki. Tur aña riba e di dos diahuebs di maart ta celebra e dia aki internacionalmente. E tema di e aña aki mundialmente ta “Health for all”. Durante oranan di merdia team di Dialisis compaña pa Hunta di Directiva di HOH a brinda cu awa. Rachel Kraaijvanger, zorgmanager dialyse, a splica cu locual kier logra cu e tema aki ta pa conscientisa tur hende cu pa bo bo biba bon, bo tin cu pone atencion na bo riñon. Pues ta conciente con importante e dos organonan aki ta den nos curpa y pues bebe mas tanto awa posibel y come saludabel. Banda di esey, kier logra cu esunnan cu si tin problema di riñon, pa ta mas consciente con pa anda cu e enfermedad aki, pa tuma e rienda di nan salud den nan propio man. Tambe pa conscientisa tur hende cu na momento di diagnostica bo cu problema di riñon, bo bida no a caba, pues por sigui biba cu ne bou tratamento di nefrologo y e team di dialyse. Door di e pandemia ultimo añanan tabata poco limita pero e aña aki a tene algun actividad pa e pashentnan mes na departamento di dialyse cu ta encera movecionm diferente wega y mas. Diabierna lo tin tambe un health check pa coleganan di Hospital pa asina stimula team HOH pa biba saludabel. Diaranson 16 di maart proximo lo tin un anochi informativo, completamente gratis, na MFA Paradera di pa 7or pa 9or di anochi. Bin scucha mas tocante bo riñon di HOH su team specialisa y di biaha check bo colesterol, check bo preshon, check bo peso y tambe bo bista. No perde e gran oportunidad aki y asisiti na e anochi informative aki. Alabes kier recorda tur hende pa join e movemento saludabel aki y bebe tur dia suficiente awa, paso no lubida cu bo salud ta bo responsabilidad. Y Corda semper “Pa bo biba bon, pone atencion na bo riñon”.

Comments

comments