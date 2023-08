Riba 14 di juli 2023 pa mas of menos 10:50 di anochi tabatin un dalmento entre dos auto den Havenstraat na Oranjestad. Den e accidente aki un di e chofernan lamentablemente a perde su bida. Tras di e dos autonan tabatin un chauffeur di brommer ta bin, cu probablemente tabata testigo di e accidente. Ta pidi e chauffeur di brommer como tambe e dama bisti na blanco para riba trottoir pa tuma contacto cu polis.

Koninklijke Marechaussee ta investigando un accidente di trafico cu consecuencia fatal cu a tuma lugar den Havenstraat na Oranjestad. Alavez ta haci un suplica si tin mas testigonan cu a wak e accidente, pa tuma contacto mas pronto cu ta posibel cu tiplijn di polis of por manda un whatsapp na polis di trafico. Bo tin informacion tocante e accidente? Bo por yama e tiplijn di Polis cu ta 11141. Of bo por manda polis di trafico un Whatsapp via number 5975191.