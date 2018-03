Ta buscando solucion pa Caya Grandi a largo plaso

Camara di Comercio a reuni cu Cuerpo di Polis y cu minister di Husticia, como tambe algun representante di comercio di Caya Grandi pa busca solucion pa a largo plazo. Presidente di KVK, Sr. Ernst Mohamed ta relata.

Cuerpo Policial no ta sinta keto y ta trahando, pero pa motibo di siguridad no por amplia mas ariba esaki. Pero funcionarionan di Cuerpo Policial lo keda wak kico nan lo por haci rond di e ciudad y areanan di vecindario mas safe pa tur.

Problema di choller tambe ta un punto cu ta wordo seƱala pa Presidente di KVK, Sr. Ernst Mohammed, entre otro siendo cu esaki lo cay riba e campo social caminda cu Minister Glenbert Croes hunto cu Sociale Zaken lo bay traha riba un plan pa chollernan haya un otro oportunidad den bida pero tambe lo percura pa e siguridad di e ciudadania.

Siguridad di caya grandi y proteccion pa e comercionan hunto cu beneficionan di belasting di coriente pa loke ta trata instalacion di alarmanan por ehempel, esakinan tambe a bin remarca y e minister su reaccion tabata uno positivo.

Comerciante tambe lo mester zorg pa nan mesun proteccion y pa esaki lo tin un comision designa unda cu nan lo por yama y puntra pa conseho ariba e tema di siguridad y tur por colabora e ora. Tur hende por colabora pa haci nos isla mas safe.

E gasto di comerciante ta otro factor unda cu nan a splica cu comercio no ta draai manera mester ta y cu lo ta un carga hopi pisa pa comerciante awor aki y den sentido aki e comision di caya grandi lo bin cu algun plannan, pero lo mester bin cu ideanan pa haci caya grandi mas atractivo y esaki lo ta un proceso y cu no mester keda den man di gobierno pa logra esaki y mes con cu mercado di San Nicolas.

Mester zorg pa lanta caya grandi bek, recrea esaki, y mientras cu bo ta bezig ta build up, bo ta traha cu mira pa futuro. Pero esaki no mester ta den man di un hende of compania so. Camara di Comercio lo kier sinta cu Prome Minister y Minister di Asuntonan Economico, pa asina e plannan cu nan tin, pa por trece bida bek den areanan cu ta menos afortuna aworaki.

Polisnan tin un plan caba cu nan ta ehecutando y nan kier logra algo a largo plazo, algo structura cu por haci e luga sigur, enbes di bin cu algo cu ta soluciona a corto plazo so, segun Sr. Ernst Mohammed, di Camara di Comercio.

