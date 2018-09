Ta buscando solucion a corto plazo pa e problema di awa

WEB a haci entrega di un rapport na minister Romero, pero cu esaki por lo pronto lo no por soluciona e problema pa e cunukeronan. E mandatario ta splica.

Sr. Romero a splica cu e vision mester ta sostenibel a termino largo, y 2030 e mester ta cla cu’n sistema cu mester ta úp and running’. Tin un mid- and longterm execution. E mid ta entre 2019 pa 2030. Eyden mester tin stakeholder cu a caba di yena cu e roadmap cu a wordo entrega diabierna.

E solucion a corto plazo ta un di e problemanan awo y ta wardando datonan. Ta masha facil pa bisa cu ta bay subsidia cu placa cu no tin. Ta wardando datonan di agricultornan cu mester y asina bin cu solucion a corto plazo lo mas pronto posibel. Pa traha un plan, mester di informacion. Esey ta loke ta haciendo awo, sperando ariba e informacion y aisna ehecuta un solucion a corto plazo.

E solucion a medio y largo plazo, cu e roadmap pa cual a felicita WEB NV cu a haci un tremendo trabao cu esaki unda cu nan maart a firma MOU y a entrega un mapa na su persona y minister presidente.

Ora di papia di agricultura, e sistema moderno ta forma parti di dje, pero e forma tradicional tambe tin atencion di e mandatario, unda cu ta pidiendo un solucion a corto plazo, pero ta wardando datonan pa wak kico por haci pa nan mas lihe posibel.

E mandatario a sigui bisa, cu tin diferente personanan cu tin e sistemanan ey y nan no tin niun problema cu awa. Ta facil pa bisa cu gobiero haci tal y tal,. Mas cu claro gobierno ta willing pa duna un man pa esaki. Pero mester di datonan concreto prome cu haci’e. Si baha e awa cu 40%, e ora lo lanta diferente agricultor ta lanta rond di e isla pa un prijs reduci, sea nan ta agricultor of no.

E awa di Aruba ta di un calidad basta halto pa cual ta pagando un prijs basta halto, pero compara cu otro islanan den Caribe, Aruba toch ta barata. Pero asina mes e cunukeronan tin cu haci uzo di vitamina pa matanan. E awa di Aruba ta hommerig, esey kiermen cu e falta e elementonan necesario pa un producto crece bon. Eynan ta haya cu e agricultor mester haci inversion pa hinca diferente stocknan aden pa haci’e bon pa e matanan. Pero den e roadmap, ora ta bezig cu reunion cu diferente stakeholdernan, eigenlijk na Aruba ta cay suficiente awa pa cu esaki. Y tin diferente instancianan na Aruba cu tin awa, cu tin mas cu suficiente pa e matanan. Mester bay busca un manera pa captiva e awa cu por wordo uza pa e agricultornan.

Gobierno lo kier elimina e parti unda ta haci uzo di nutricion extra pa cu awa. E awa cu WEB ta produci no ta esun mas miho pa e agricultornan. E roadmap di agricultura tin tur e luganan na Aruba cu tin potencial pa e awanan. Ta buscando pa resolve e parti di logistica unda cu e awa por yega na tur e agricultornan. E ta un esfuerso, a pesar cu Sr. Romero ta encarga cu sector Primario, e ta un cooperacion entre diferente ministerionan pa yega na un solucion adecuado pa e agricultornan. Te asina leu, Minister Sr. Chris Romero, encarga cu e sector Primario.

