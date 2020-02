Ta buscando personanan riba 18 aña cu ta traha poesia

Bo tin 18 aña of mas? Bo ta creativo cu palabra? Bo ta sinti e amor pa bo pais y su Cultura den profundo di bo curason?

Anto traha bo poesia bisando loke bo ta sinti y pensa di nos Aruba, nos idioma, nos naturalesa, nos medio ambiente, enfin… di ARUBA y SU CULTURA . Manda esaki na [email protected] no mas tarda cu dia 4 di maart. No lubida e poesia mester tin entre 4 pa 9 strofa, mester tin 4 frase y por rima.

No keda sin participa, pasobra dia 13 di maart proximo lo tin e competencia interesante pa eligi e Poeta di Patria pa 2020.

E actividad ta tuma lugar na ‘Willem Drie Toren, Fort Zoutman’ y lo tin premio hopi actractivo. No perde e evento, no laga nan conta bo. Si bo mes no tin e curashi pa subi tarima pa declama bo poesia, un otro hende lo por haci’e pa bo.

Pa mas informacion por yama na Departamento di Cultura na tel.nr.: 5822185

Comments

comments