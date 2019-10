Ta busca boluntarionan pa nos proyecto: LIBERTAD TA….

Fundacion Muchila Creativo in cooperacion cu Cede Aruba y Music Generations ta invita boso cordialmente pa participa na e programa LIBERTAD TA…….

E programa piloto di 2019 ta bay tocante kico Libertad ta significa pa bo. E por trata e di dos guera mundial na Aruba, e refineria di Aruba of storianan mas prome den historia te den actualidad. Hoben y personanan grandi ta dialoga cu otro na Centro di Bario Brazil. E dialogonan ta wordo modera pa Paula Engelen y documenta pa docentenan y studiantenan di IPA.

LIBERTAD TA….. ta un proyecto cu ta trata riba e nificacion di e palabra LIBERTAD pa tanto hobennan y nos grandinan. Aki ta e deseo pa saca afo kico e pensamento ta riba e sentimento di “sinti bo liber”, un pregunta cu lo wordo haci na nos Arubianonan den tur edad y tambe extranheronan cu recientemente a bin busca un miho biba riba nos isla. E proyecto aki ta den coneccion cu e celebracion di 75 aña di e liberacion den Reino. Lo documenta henter e proceso pa asina conoce e sentimento y pensamento di e exprecion di e palabra LIBERTAD. E parti bunita ta, cu lo conoce storia y historia di nos Aruba di antes, durante y después di e dos guera mundial. Pero tambe lo conoce y documenta e sentimento di esnan cu ta desea di ta liber pero no por, esnan cu a laga tur cos atrás pa sinti nan mas liber. E sentimento con nos grandinan a experenci’e después di 2ndo guera mundial e speranzanan y perspectivanan cu nos hobennan por tin pa futuro y tur den e mesun pensamento cu e extranheronan cu recientemente a yega nos isla. Durante luna di november lo tin riba diadomingonan momento unda gruponan por bini hunto y asina trece nan pensamento y expresión pa e projecto aki LIBERTAD TA.

E Intercambio aki ta entre islanan Aruba, Curaçao y Amsterdam cu ta wordo teni e aña aki y den 2020. E participantenan lo traduci y pone nan historianan den tayernan di nan gusto sea ta den canto, rap, declamación of den storia. Lo tin después un presentación di e tayernan aki unda lo mira e obranan final.

E ta cuminsa na Aruba den bisindario di San Nicolas na unda casi tur e encuentronan ta tuma luga den Centro di Bario Brazil.

( Tambe tin un cooperacion cu KIA na unda e hobennan lo pone nan pensamento riba papel durante un tayer di rap)

Hobennan y adultonan c uta desea di participa por atende un di e tayernan aki na Centro di Bario Brazil. Adhunto ta manda e schedule di encuentronan y por tuma contacto cu CEDE Aruba na 5827666 of fundación Muchila Creativo 5924343.

PROGRAMA

LUGA: CENTRO DI BARIO BRAZIL:

03 nov. libertad ta intercambia storianan (14.30 – 17.30 or)

10 nov. libertad ta famianan ta intercambia storianan (14.30 – 17.30 or)

17 nov. tayernan di rap, (13.00 or ) percussion, (15.00 or) “storytelling” ( 17.00 or)

24 nov. Intercambia storianan cu publico durante ART FAIR SAN NICOLAS

30 nov. LIBERTAD TA..GRAN FINALE (19.30 – 21.00 )

23-11 GRAN FINALE VILLA MARIA WILLEMSTAD CURAÇAO

cu nos partnernan Inclusive Focus Foundation Wintertuin Curaçao

Si bo tin interes por manda un email na [email protected]

MASHA DANKI!

NOS TA WARDABO! Bo expresion tambe ta conta!

Comments

comments