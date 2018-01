Ta bon pa piscadonan di Aruba keda den nos awanan teritorial

Hopi hende cu ta doño di boto ainda no ta compronde cu nos fronteranan entre Venezuela y islanan ABC y ainda tin hende ta purba pisca den awa di Venezuela pa cual aki a papia cu Randolph “Randy” Paskel, Hefe di Punto di Sosten di Guardacosta Aruba pa sa kiko ta e conseho cu nan ta duna na doñonan di boto.

Di banda di Aruba, tin piscadonan cu diariamente ta subi lama y conseho pa esakinan ta pa keda den awanan teritorial di Aruba. Unabes cu piscadonan di Aruba drenta awanan teritorial di Venezuela, esey ta cay pafo di nan huridiccion. Den casonan asina Kustwacht no por drenta pa duna asistencia, segun Sr. Paskel.

E area teritorial no ta marca cu boei y mayoria piscado local ta haci uzo di GPS y mayoria di nan, nan tin e area marca den GPS. E ta un area cu den tur caso, e ta keda na mas o menos 7 pa 8 miya, den e parti zuidkust di Aruba. E por bay te cu 10 miya. Pero Kustwacht lo por provide informacionnan concreto over di e liña teritorial di Aruba, y esaki lo por wordo publica pa asina esakinan por wordo hinca den nan GPS, pa asina nan sa te na unda e awanan teritorial di Aruba ta yega.

Pa esun cu no tin GPS, ta bira dificil pa sa unda e awa teritorial ta yega, e ta depende di e tempo. Si tin un tempo unda e bista ta minimo, ya e ora no por calcula distancia. Mas leu bo ta di canto menos accuraat e lo por ta for di tera. Ta conseha pa tur piscado cu ta bay pisca leu for di tera, pa nan haci inversion den un GPS pa nan por tin, pa sa nan posicion constantemente. Esey no solamente pa entrada den awanan teritorial di Venezuela. Pero tambe acaso si hayanan confronta cu problema ariba lama, pa nan por haci yamada, sea via radio of telefon. Sea na APA of Kustwacht, geef door nan posicion unda nan ta. Esaki ta haci un accion di buskeda mas facil. Si nan no por duna nan posicion, e accion di buskea ta bay den un area hopi mas grandi, cu e risico cu e piscado por perde tambe ariba lama. Esey ta hopi importante, segun Sr. Randolph Paskel, Hefe di Punto di Sosten di Guarda Costa.

