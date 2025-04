Durante un entrevista cu sra Sharine Croes Dubero cu ta coordinador di afdeling studiefaciliteiten tin un proyecto yama Ban pa Bay. Esaki a sali foi e landspaketnan caminda a bin dilanti cu mester enfoca mas riba e exito di studiante esnan cu ta bay Hulanda y of ta keda Aruba of bay otro pais, y abase di esaki a bin cu un programa despues di a sinta reuni varios biaha cu tur e islanan y Hulanda cu ta envolvi den e vierlanden. A sinta na Curacao y cu studiantenan y a Sali afo cu mester un asina yama academico pa Caribe y cu lo mester traha riba preparacion di e studiante cu ta bay afo y nan ta mihor prepara y tin e informacion necesario y corecto prome cu subi avion, y esnan cu ta keda Aruba mes pa ta miho prepara.

Esaki ta e idea di tur loke ta bay presenta un programa di cual e grupo di studiante na Curacao a pidi pe y pa Aruba tambe ta bezig ta lantando un plan di network unda e decanonan por bini hunto y tur haya mes informacion.

E studiantenan mester ta miho informa y prepara prome cu nan sigui nan estudio y tin cu haci un studie check, semper ta bay tin hende cu no tin cambio pero intencion pa esaki bira menos cu tempo, esei ta e intencion pa cuminsa, tin caba cifra cuanto ta bay y cuanto ta haci cambio pero e cifra cuanto ta caba no tin ainda debi e sistema no ta duna esei y ta trahando pa esei den futuro.