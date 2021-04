“Ta Basta” no a haya reaccion ainda y no ta sinti alivio di 36 miyon inverti contra Abuso di Mucha

Stichting End Child Abuse “Ta Basta” a kere den e mensahe cu den seis minuut por cambia ley pa abusadonan haya nan debido castigo. “Lamentablemente nos a cay den promesanan falso y propaganda politico. Awe ainda no tin cambio y nos no a haya ningun reaccion di nos Manifesto entrega aña pasa,” Mitchel Ho-Asjoe, un di e lidernan di e stichting, a expresa na prensa.

E grupo a bay entrega un carga na Parlamento di Aruba pa expresa nan preocupacion y disgusto pa e hecho cu desde entrega di e Manifesto dia 3 di juli, 2020, no a mira ningun cambio. No a papia ni cu nan, e lider a bisa.

E Manifesto entrega na tres instancia ta contene casi 12 mil firma di personanan cu a pidi pa un cambio. Awe 9 luna despues, e ta bisa, lamentablemente e mester bisa cu “gobierno a lubida su responsabilidad pa cu e muchanan. Y awe nan no por haci nada mas pasobra gobierno a cay.”

E grupo a expresa cu nan a tende cu tabatin hoorzitting, y despues nada mas. E cambio priminti den seis minuut no a tuma luga. P’esey nan ta lamenta cu awe por scucha cu a cuminsa core campaña cu e mesun tema di protege muchanan di abuso, pero no a haci nada ainda desde 3 di juli, 2020.

Nan ta spera cu e proximo gobierno ta diferente. “Nos ta compronde cu nan lo ta man mara cu COHO, pero COHO no tin nada di haber cu e maneho social cu ta responsabilidad di e gobierno,” Ho-Asjoe a duna di conoce na prensa. el a bisa tambe cu e ta haci apelacion pa pueblo vota pa esnan cu di berdad tin e tema aki na pecho y ta carga e lucha aki.

Den cuadro di nan accionnan, ta bay saca un Revista cu informacion y ilustracion di tur loke a sosode riba e fecha di 3 di ju,i, 2020. “E buki ta titula The Day Aruba Wore Black. Nos no kier pa ningun gobernante lubida e fecha aki.”

Pero tambe e organisacion ta lamenta cu ademas di gobierno. ni Ministerio Publico ni Corte por a bisa nan algo concreto cu ta bay haci riba e tema di Stop Abuso di Mucha. Pa e motibo aki ta haci un apelacion na tur esnan cu ta traha riba e plataforma social pa sigui lucha contra Abuso di Mucha y lucha pa e castigo corecto pa abusadonan. Pasobra “lamentablemente, esnan cu a bira victima di abuso di mucha no a sinti alivio ainda, no a sinti ayudo di e 36 miyon cu a pone disponibel pa Sociaal Crisis Plan,” e lider H-Asjoe a comenta na prensa.

