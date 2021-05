Ta adverti: Personanan cu ta pidi donacion no tin autorisacion di FPNC

A yega na atencion di Fundacion pa Nos Comunidad cu tin persona ta acerca comerciantenan pa donacion. Ta haci esaki, aparentemente, den nomber di Fundacion Pa Nos Comunidad. Si e ta tumando luga, e no ta den nomber di e fundacion, ta loke cu Liandro Loopstok di (FPNC) a bisa den un declaracion.

Esnan cu por acerca comercio pa un donacion pa FPNC ta un grupo masha limita, y nan lo mester presenta un carta y identifica nan mes.

Ta varios yamada e Fundacion a ricibi cu si ta berdad nan ta buscando fondo, pero nan no sa si ta placa of cuminda, ni tampoco den ki area. Loopstok a splica cu tur peticion di FPNC ta bay via di un carta oficial (cu logo) of via di email. Normalmente un di e miembronan di directiva mes ta acerca e instancia concerni pa splica nan pakico ta pidi un donacion. Y si ta laga otro hende pidi donacion, ta yama e companianan y pone nan na altura.

E fundacion tin su website y Facebook, via cual ciudadano y instancianan por mira si nan ta trahando riba cualkier evento.

FPNC ta porta habri pa cualkier donacion y pa esaki por tuma contacto cu nan semper, ya cu di e forma aki nan por sigui yuda comunidad. Nan ta contento cu e cooperacion cu nan ta ricibi.

Aworaki tur donacion cu nan ricibi ta bay na Centro Kibrahacha, unda cu nan tin nan material y for di unda ta distribui e pakete na e clientenan.

