Internacional: E operacion a tuma luga 7 di januari ultimo despues cu FDA a duna autorisacion di emergencia pa asina dokternan por a haci esaki. E team medico na universidad na Maryland a atende cu e operacion aki. Lamentablemente David a bin perde su bida 8 di maart ultimo. A Sali na cla awo cu probablemente un virus di porco a causa morto di David. Naturalmente tabata tin investigacion profundo riba e organo prome cu a pone den curpa di David. A chek debidamente pa cualkier virus. Ta indica cu virusnan activo por wordo detecta pero esnan drumi no. Despues di 20 dia di e transplante, e testnan a mustra algo di virus cu yama Cytomegalovirus. Esaki no tabata alarmante mirando e muestra cu tabata hopi tiki. Asta dokternan a kere cu ta un eror di laboratorio. Despues di 43 dia, David su curpa a cuminsa bai atras. Atuma nota cu e virus a aumenta. A purba di dune remedi pero mo a mehora e situacion. Dokternan ta pensa cu esaki a hunga un rol den e proceso cu e proyecto a bai malo. E problema actual ta cu no sa precies kiko e virus a haci den curpa di David y esaki sigur mester di un investigacion mas profundo. Esaki no ta algo cu ta bai stroba e proceso pa sigui cu e proyecto aki. Simplemente den futuro mester buska e manera pa atende cu e virusnan drumi pa asina eno pasa mas.

