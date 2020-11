SVOA: ‘Lo bin un comision unda mayor, alumno y empleado lo tin representacion’

Ernesto Rosenstand, presidente di Stichting Voortgezet Onderwijs Aruba [SVOA] ta splica Masnoticia cu ta bay bin un comision caminda lo bin representante di mayor, representante di alumno y tambe di empleadonan, no solamente docente pero concierge tambe.

Ni directiva ni rectoraad ta bay tin luga den e comision aki, e ta bay conseha rectorado y via rectorado lo tende kico ta bini despues. “Ta bay bin un comision na unda tanto mayor, alumno y empleado ta bay tin representacion. No ta asina cu cambio den statuto ta trece cu ne cu mayornan a wordo silencia, nan ta bay haya bos y voto pero no via OCCA, si no directamente cerca rectoraad”, segun sr. Rosenstand. Ta calcula cu e scol tin 2,500 mayor, dus awor ta pensando con ta bay haya candidato y pone tur hende vota. Pero ta di e 2,500 aki ta bay saca un of mas representante. “Y mi ta kere esey ta husto tambe na un forma democratico”, sr. Rosenstand ta bisa.

Medionan di comunicacion a publica recientemente cu ta tristo pa mira cu na Colegio Arubano Oranjestad, pa mas cu 6 luna caba, durante crisis di Covid19 a hiba ‘pelea di caya den Directiva y Rectorado’ , neglishando medidanan adecua pa Covid19 segun un publicacion cu sr. Rosenstand ta referi nos na dje recientemente di Diario. “Esaki no ta berdad,” sr. Rosenstand ta expresa.

E presidente di SVOA ta splica Masnoticia cu e asunto di pelea riba caya ta OCCA, ni Robert Croes, sr. Rosenstand ni ningun otro hende a subi caya, ta Masnoticia tabata e prome cu a bini bishita sr. Rosenstand pa pidi pa SVOA su banda di medaya den e asunto aki. “Pa loke ta e pelea den Rectorado tampoco no t’ey, y directiva solamente mi por pensa ta e asunto di cambio di statuto unda OCCA no ta di acuerdo”, sr. Rosenstand ta splica. Pa loke ta e muchanan, e ta bisa cu e no por papia pa e otro scolnan, pero na Colegio a papia cu tur. “A drenta klas y papia cu nan, e muchanan mes no kier keda cas, loke ta logico tambe”, sr. Rosenstand ta bisa. Anto e ora bo mester busca un manera teniendo cuenta cu reglanan y indicacionnan medico, kico por y kico no por. Contrario na loke a wordo publica den otro medionan, no tin ningun indicacion segun sr. Rosenstand cu habriendo scol 100% ta maligno.

SVOA su necesidad pa un ‘registeraccountant’

E presidente di SVOA ta splica nos cu den e di dos carta di OCCA manda pa Obispado, OCCA ta pretende cu SVOA ta exigi un registeraccountant. Segun sr. Rosenstand, por ehempel si wak kico Hospital ta pidi, nan ta pidi 3 miembro di Raad van Toezicht y ta poni duidelijk cu nan ta pidi pa un cu tin experiencia den cuido, otro den experiencia financiero, y otro cu tin conocemento den organisacion publico. “Awo, pa kico SVOA no por bisa cu nos tin mester di un register accountant? Riba esaki, ningun hende, ni OCCA tampoco a reacciona”, sr. Rosentand ta expresa.

SVOA kier un registeraccountant pasobra asina cu cambionan tuma luga per 1 januari 2021, nan ta bay bin cu cierto cambio y den nan directiva no tin hende cu e conocemento aki cu ta haci falta. E situacion particular di un fundacion educativo manera SVOA, SKOA of otronan segun sr. Rosenstand, ta kico cu bo kier haci bo mester haci e na inicio di un aña escolar cu no ta parew na calenderjaar. Si kier cuminsa riba 1 Augustus 2021, mester cuminsa prepara di awo caba pa ora e fecha yega tur cos ta cla debidamente.

“Mi no ta mira nada straño den pidi un registeraccountant, ta loke nos tin mester”, sr. Rosentand ta bisa.

Comments

comments