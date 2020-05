SVGA ta habri den fase bek

SVGA ta hopi contento di por anuncia cu ta cuminsa habri bek den fase.

Despues di algun siman di preparacion por bisa cu Scol Dun’ un man ta cla pa habri 1 di juni pa tur klas. Mayornan a ricibi e protocol nobo y ta na altura ki dia nan yui ta wordo spera na scol. E alumno cu ta sigui haya enseñansa riba distancia lo wordo atendi tambe mas miho cu posibel.

Pasadia Bibito Pin, Pasadia Briyo di Solo y Centro Man na Obra lo habri dia 15 di juni pa clientenan. Dor di exigencianan di hygiene y distancia fisico/social no ta posibel pa tur cliente bin tur dia na nos centronan. Lo tin cliente cu pa awor lo sigui haya guia riba distancia. Tur mayor/representante lo wordo poni na altura na tempo for di ki dia y cuanto dia pa siman e cliente por disfruta di e servicio na nos centronan mes atrobe.

Tur trahado di SVGA lo ta na trabao bek desde 1 di juni 2020. Asina si tin pregunta pa un di nos departmentonan, scol, specialistanan, trahado social o administratie por yama via 5227842 o nan number directo. Nos ta traha cu afspraak so pa atende cu publico.

Nos a y ta haci todo posibel pa trahado y alumno/cliente lo bin den un ambiente safe na SVGA. Please tene cuenta cu niun persona cu sintoma di COVID-19 ta permiti riba tereno di SVGA y semper tene man limpi y tene distancia di otro.

Henter e periodo di COVID-19 nos a keda den contacto cu nos alumnonan/clientenan y a duna enseñansa /guia riba distancia mas miho cu posibel. Danki na tur nos trahadonan cu tabata flexibel pa keda duna servicio for di cas mas tanto y tur esfuersonan pa prepara pa habri bek. Tambe hopi danki na mayornan pa e pasenshi y e guia na cas di nan yui.

Danki tambe na Freewinds y brandweer di Aruba cu ta yuda SVGA cu desinfectacion di tur nos departementonan.

Hopi danki tambe na DVG cu e ayudo cu nos a ricibi pa Cas Sjabururi sigui draai bon y tur e contestanan cu a wordo duna na nos preguntanan pa yega na bon protocolnan. E cooperacion ta tremendo!

Nos ta felis di wak nos alumnonan/clientenan bek pronto!!

