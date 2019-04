SVGA cu proyecto ampliacion Cas Sjabururi

Bo contribucion lo ta necesario pa mehora calidad di bida di e habitantenan di Cas Sjabururi

E aña aki Stichting voor Verstandelijk Gehandicapten Aruba (SVGA), ta haci 55 aña di existencia. Den e 55 aña aki nos tin nos significacion grandi pa Aruba su comunidad, den e cual nos por a demostra nos derecho di existencia. Nos ta ofrece guia, cuido y educashon na e personanan cu deficiencia intelectual. Boso a jega di tende of conoce e diferente departamentonan di nos Fundashon: Pasadia Bibito Pin, Scol Dunuman, Centro Man na Obra, Pasadia Briyo di Solo y Cas Sjabururi. Bo por haya mas informacion na nos web site www.svga.aw.

Tin un proyecto hopi importante cu nos kier pa e bira un realidad e aña aki y esaki tin di haber cu e ampliacion di e Cas pa Reemplaza famia e cual ta Cas Sjabururi. Nos kier ofrece na nos 12 habitante actual nan propio camber y di e manera aki cada un por tin nan privacidad, asina nos ta evita problemanan di conducta y cada un por tin nan sosiego den nan mes un camber, tur esaki debi cu na e momentonan aki nos tin 2 of 3 persona den camber; e planan di construccion y e permiso ta na ordo (wake den e anexo). Ainda nos no tin e fondonan suficiente pa por implemente manera debe ser.

Podise boso lo a ripara cu Superfood ta pidi donacionan pa nos Fundacion e luna di april, 100% di e placa cu lo drenta di e donacionan, lo bay pa e proyecto aki, via CedeAruba. Masha Masha danki na Superfood pa e bunita gesto, pa duda nos e oportudidad di yuda mehora calidad di bida di e habitantenan di Cas Sjabururi y haci nos mas conosi den comunidad.

Nos ta spera di por logra un bon donacion via Superfood hunto cu e fondonan priminti door di Hulanda via samenwerkende fondsen, nan no lo yega pa nos por keda full cla cu e proyecto. Nos tin mester di fls. 200.000.00 pa e proyecto por bira un realidad.

Pa e motibo aki nos ta pidi comunidad di Aruba en general pa nan por haci nan contribucion na nos Fundashon pa sigui duna calidad di bida halto na e habitantenan di Cas Sjabururi. Bo por haci bo donacion via Superfood of e por bai directamente na nos cuenta di banco. Differente compania na Aruba lo recibi tambe un carta cu e peticion aki.

Stichting voor Verstandelijk Gehandicapten Aruba

Piedra Plat 86 – A

CMB nr. 91603209

Masha danki di antemano pa yudanos cumpli cu nos meta.

Si tin algun pregunta of remarca por tuma contacto libremente cu nos na telefon: 5227842 of via nos mail adres: [email protected]

