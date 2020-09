SVb ta sigui cumpli cu pensionadonan

Banco di Seguro Social di Aruba SVb ta conciente di e temporada cu nos ta biba aden y ta keda haci su maximo esfuerso pa cumpli cu su pensionadonan. Actualmente pa motibo di e situacion di COVID 19 no ta atendiendo cu publico pero ta mantene servicio y contacto via di email y telefon.

Den e temporada aki pensionadonan usualmente mester entrega nan jaaropgaaf AOV/AWW 2019 cu ta necesario pa e declaracion di inkomstenbelasting 2019. Esaki ta necesario pa por cumpli cu nan debernan cu oficina di impuesto. Motibo pa cual SVb ta mandando e jaaropgaaf di 2019 via di post pa e pensionado.Ta importante pa tur pensionado tuma nota di esaki, ja cu no por presenta ;personalmente na oficina di Pensioen. SVb ta mandando e carta di jaaropgaaf mediante di Post Aruba NV y lo continua cu esaki durante di e luna aki.

Pensionadonan cu ta haci uzo di e servicio digital “Mi Pensioen” por obtene e jaarogaaf facil tambe, por bay riba nos website www.svbaruba.org drenta den e portal di “Mi Pensioen”, ta download y print e jaaropgaaf. Banda di print e jaaropgaaf, e pensionado por print inkomensverklaring, herziening mutatie y toelichting AOV.

E futuro pensionado tambe por haci uzo di e sistema digital di SVb por aplica on line pa e Pensioen di AOV via e portal di Mi Pensioen: https://pensioenen.svbaruba.org. E usuario lo por sigui via di e pagina principal con leuw e proceso di su aplicacion ta. Aplicando via di e portal di Pensioen ta facil, e proceso lo cana mas lihe y ta sigur un trankilidad pa e pensionado. E servicio aki ta facilita e persona cu ta biba den exterior tambe pa e por haci su peticion digital.

