Despues di a introduci e portal di MiPensioen na 2017 awor SVb ta lansa otro servicio digital. For di awe e persona cu ta bin na remarca pa Pensioen di AWW esta Pensioen di Viuda(o) of Pensioen di Huerfano por aplica pa esaki online.

Ken ta bin na remarca pa aplica pa pensioen di Viuda of Huerfano ? E Ley di Seguro di Viudo y Huerfano (Algemene Wezen- en Weduwen-verzekering of AWW) ta un seguro pa tur persona cu ta biba e consecuencianan financiero di fayecimento di un casa cu ta un asegurado. Esaki ta nifica cu na momento cu un persona bira un viuda of viudo e ta eligibel pa ricibi un pensioen na acuerdo cu e ley di AWW. Tambe ta asina cu e Ley di Seguro di Viudo y Huerfano (Algemene Wezen- en Weduwen-verzekering of AWW) ta un seguro pa tur yiu cu ta biba e consecuencianan financiero di fayecimento di un mayor of tur dos mayor cualnan ta asegurado.

Pa e introducción di e servicio nobo aki online SVb a traha dos video di instruccion pa cada situación. E videonan aki ta riba SVb su Website www.svbaruba.org, riba SVb su pagina di Facebook y riba SVb su canal di youtube. Nan ta splica paso pa paso e procedura y accionnan con ta aplica. Alavez ta duna indicación di documentonan cu mester na momento di aplica online. Mester menciona cu e viuda(o) su proceso di aplicacion ta diferente cu di e huerfano y ta importante pa tene cuenta cu esaki.

Pa mas informacion por tuma contacto cu Departamento di Pensioen via di e-mail na [email protected]; na telefon 5272760 of via mensahe di whatsap únicamente na 5272760.