SVb ta recorda tur dunado di trabou cu 19 di juni 2020 ta ultimo dia pa aplica pa Subsidio di Salario pa juni

Tur dunado di trabou cu ta bin na remarke pa aplica pa Subsidio di Salario pa luna di juni a ricibi un notificacion di SVb dia 3 di juni ultimo. E notificacion a wordo manda automaticamente pa e e-mail cu e dunado di trabou tin registra na SVb como su e-mail (paga tino na e junk of spam folder!).

SVb ta recorda tur dunado di trabou cu e tin te cu dia 19 di juni, 2020 (fin di dia) pa aplica pa subsidio di salario pa luna di juni, 2020.

Pa luna di juni, 2020 e dunado di trabou mester sigura cu ela entrega – sea upload den MiSVb of via mail na lsflex@svbaruba.org – e formulario Akkoordverklaring Vermindering Arbeidsomvang firma pa su trahadonan como tambe yena e formulario di aplicacion pa subsidio di salario den MISVb y a click ariba entrega peticion.

Pago di subsidio di salario pa luna di juni di parti di SVb pa e dunado di trabou lo cuminsa entrante 26 di juni, 2020. Dunado di trabou ta responsabel pa verifica cu su cuenta di banco ta corectamente registra na SVb.

Pa facilita e proceso di aplicacion y contesta pregunta di dunado di trabou y trahado relaciona cu e programa di Subsidio di Salario por tuma contacto cu e Service Center via mail na loonsubsidie@svbaruba.org. Tambe por subi ariba e pagina di SVb www.svbaruba.org y bay na e topico Subsidio di Salario (na Doño di Trabou).

