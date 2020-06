SVb ta notifica di un cambio den aplicacion pa Subsidio di Salario pa juni, 2020

Tur dunado di trabou cu ta bin na remarke pa aplica pa Subsidio di Salario pa luna di juni a ricibi un notificacion di SVb dia 3 di juni ultimo. E notificacion a wordo manda automaticamente pa e e-mail cu e dunado di trabou tin registra na SVb como su e-mail (paga tino na e junk of spam folder!). Den e notificacion a splica e rekisito nobo cu ta aplicabel pa luna di juni. Ta trata aki di e acuerdo pa reduccion di arbeidsomvang di parti di e trahado cu minimo 20%. Den esaki a bin un cambio importante cu e dunado di trabou mester tene cuenta cune.

Gobierno di Aruba a tuma e decision pa flexibilisa e condicion ariba reduccion di arbeidsomvang. E flexibilisacion aki ta encera cu e dunado di trabou y trahado por yega na acuerdonan individual con ta yena e 40% ariba e 60% di subsidio di salario.

SVb ta categorisa e dunadonan di trabou den 4 grupo:

Dunado di trabou cu a entrega peticion caba cu e formulario di reduccion di 20% y cu no ta desea flexibilisacion;

Dunado di trabou cu a entrega peticion caba cu e formulario di reduccion di 20% y cu si ta desea flexibilisacion;

Dunado di trabou cu no a entrega peticion ainda y cu no ta desea flexibilisacion;

Dunado di trabou cu no a entrega peticion ainda y cu si ta desea flexibilisacion;

Dunado di trabou den e categoria 1 no mester tuma ningun accion mas y por warda e evaluacion riba e peticion.

Dunado di trabou den categoria 2 mester haya un lista nobo pa nan aplica e flexibilisacion. E grupo aki tin cu manda un e-mail na lsflex@svbaruba.org y solicita un lista nobo pa nan yena. E dunado di trabou ta ricibi un lista nobo y ta debolbe esaki yena y firma pa trahadonan cu ta acepta e condicion na lsflex@svbaruba.org.

Dunado di trabou den categoria 3 ta sigui e procedura riba MiSVb manera stipula den e notificacion di 3 di juni ultimo.

Dunado di trabou den categoria 4 tin cu manda un e-mail na lsflex@svbaruba.org y solicita un lista nobo pa nan yena. E lista nobo yena y firma e ta upload den su MiSVb na momento di completa su aplicacion pa subsidio di salario.

Pa por duna tur dunado di trabou e oportunidad pa entrega nan aplicacion pa subsidio di salario pa luna di juni SVb a hala e fecha cu ta cera e aplicacion pa luna di juni. Dunado di trabou tin awor te cu dia 19 di juni, 2020 (fin di dia) pa aplica pa subsidio di salario pa luna di juni, 2020.

E cambio aki pa luna di juni y e control cu SVb mester haci pa cu e declaracionnan di acuerdo cu firma di trahado tin como consecuencia cu pago di subsidio di salario pa luna di juni di parti di SVb pa e dunado di trabou lo cuminsa entrante 26 di juni, 2020. Dunado di trabou ta responsabel pa verifica cu su cuenta di banco ta corectamente registra na SVb.

Pa facilita e proceso di aplicacion y contesta pregunta di dunado di trabou y trahado relaciona cu e programa di Subsidio di Salario por tuma contacto cu e Service Center via mail na loonsubsidie@svbaruba.org. Tambe por subi ariba e pagina di SVb www.svbaruba.org y bay na e topico Subsidio di Salario (na Doño di Trabou).

