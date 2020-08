SVB ta keda informa door di DVG na momento cu pone un persona bou cuarentena

E preocupacion di e comunidad Arubano a crece despues cu den menos di dos dia ora por a tuma nota cu a registra varios caso nobo di COVID 19. SVb tambe a tuma nota di esaki y ta informa nos clientenan y comunidad en general cu actualmente no tin un cuarentena general riba nos isla.

Ta importante pa tene na cuenta cu cuarentena ta valido unicamente ora cu esaki keda indica pa DVG. Na momento cu DVG pone un persona bao di cuarentena el’o keda registra y lo comunica esaki na SVb. E asegurado tin e deber di yama SVb pa notifica cu DVG a pone bao di cuarentena pa su dianan cu e no por traha keda cubri.

SVb ta recomenda pa tur persona mantene e distancia minimo di 1.5 meter na tur momento y na pia di trabao, si esaki no ta posibel mester uza mondkapje y aplica tur medida di higiena cu SVb ta recomenda.

Na momento cu un persona presenta algun sintoma di COVID-19 mester tuma contacto cu dokter di cas of yama telefon 280-0101 inmediatamente. Ta recomenda pa evita ta den areanan publico si no ta necesario.

Tambe SVb ta recorda comunidad cu e protocolnan di COVID-19 ta obtenibel den 4 idioma riba website www.svbaruba.org of www.arubacovid19.org. SVb ta conseha tur hende pa lesa e protocolnan y tene nan mes na e recomendacionnan. Awor cu nos ta experienciando un biaha mas transmision local di COVID-19 ta di suma importancia pa nos cuida nos mes y cuida otro.

Tambe ta recomenda pa come saludabel, haci ehercicio y sosega pa tene e curpa saludabel. SVb seguridad pa Aruba su comunidad!

