SVb ta introduci portal AO Online

Dia prome di december SVb ta introduci cambio den procedura di notifica AO Online.

Oranjestad 1 December 2020.

SVb ta sigui inova y brinda servicio cu tecnologia avansa na su clientenan. E siguiente desaroyo ta e portal nobo di AO Online. Riba e portal aki trahado den sector priva por notifica AO Online, y awo tambe por notifica AG y ricibi consulta medico si ta sigui malo riba e di tres dia.

Pa usa e sistema nobo prome mester registra un cuenta riba e portal di AO Online. Banda di e portal nobo, nos liña di telefon pa notifica AO na 527-2782 y pa consulta medico 527-2730 ta keda den servicio.

E procedura pa notifica AO Online ta consisti di 4 stap:

Registra bo cuenta personal riba e portal na https://ao.svbaruba.org

Na momento cu ta malo ta log in riba e portal y ta primi e boton pa Meld AO

Si ta bay traha bek dentro of riba e di tres dia ta primi e boton pa Meld AG

Si ta sigui malo riba e di tres dia ta primi e boton pa pidi consulta medico

Cada stap ta wordo graba riba e portal y e trahado ta ricibi confirmacion tambe via email. E doño di trabao tambe ta wordo notifica di e fecha di AO y di ora cu ta bay traha bek (AG). E doño di trabao ta ricibi solamente e nomber di e trahado y fecha di e notificacion di AO y e fecha cu ta bay traha bek (AG).

Special pa e portal aki SVb a habri un Helpdesk pa duna asistencia na cada cliente cu por encontra un problema durante e procedura di notifica AO online. Pa ricibi ayudo por tuma contacto cu nos Helpdesk via whatsapp na 527-2740, of via nos facebook messenger. Nos no por ricibi yamada riba e helpdesk tampoco por notifica AO of AG via whatsapp of facebook messenger.

SVb ta pidi tur trahado di Aruba pa sigui cuida curpa lo miho posibel na cas y specialmente na pia di trabao.

SVb – Seguridad pa Aruba su comunidad

