SVb ta informa tur dunado di trabou cu desde 20 di juli por aplica pa subsidio di salario pa luna di juli, 2020

SVb ta anuncia cu e periodo pa aplicacion pa subsidio di salario pa luna di juli ta cuminsa dialuna awor, dia 20 di juli, 2020. Tur dunado di trabou cu ta bin na remarke pa aplica pa subsidio di salario ta bay ricibi un notificacion di SVb y despues di ricibi esaki nan por yena nan aplicacion den nan portal digital MiSVb. Ultimo dia pa aplica pa subsidio di salario pa luna di juli ta 26 di juli, 2020, fin di dia.

Tur rekisito pa subsidio di salario a keda mescos pa luna di juli:

1. E compania a wordo afecta den un forma negativo pa motibo di COVID-19;

2. E compania tin un perdida di entrada premira di por lo menos 25% den e luna di e subsidio;

3. E compania no ta permiti pa retira empleado pa motibonan socio-economico;

4. E compania ta paga e empleado minimal 60% di su salario;

5. E compania y tur empleado ta registra na SVb riba 15 di maart 2020;

6. E compania ta registra na Departamento di Impuesto y tin un persoonsnummer;

7. E compania ta cumpli cu pago di impuesto y primanan social di e luna corespondiente cu a aplica pa subsidio;

8. E compania mester aplica pa e subsidio;

9. E compania a cumbini cu tur trahado un reduccion di arbeidsomvang cu por varia entre 0% te cu maximal 40%.

SVb ta recorda tur dunado di trabou cu pa aplica pa subsidio di salario pa luna di juli e dunado di trabou mester a cumpli cu e pago di tur prima y seguro social pa luna di mei y juni. SVb ta referi aki na e primanan di AZV, AOV/AWW, pensioen general di trahado y ZV/OV. Ta e deber di e dunado di trabou pa paga e primanan aki.

Pa e aplicacion mes tambe tin puntonan importante pa e dunado di trabou tene na cuenta:

• E formulario pa e trahadonan firma lo ta disponibel den e portal digital MiSVb. Solamente e formulario oficial aki di SVb por wordo uza y ta wordo acepta;

• Dunado di trabou y trahado mester firma e formulario y yena e % di reduccion di arbeidsomvang cu a acorda (reduccion di min. 0% y max. 40%);

• Tur documento relaciona cu e aplicacion pa subsidio di salario mester wordo uploaded den MiSVb y den un solo documento (1 file). SVb no ta acepta documentonan via e-mail;

• Despues di a upload e formulario cu firma di e trahadonan y di e dunado di trabou, mester yena e formulario di aplicacion;

• Despues di yena e formulario di aplicacion, ta primi ariba ENTREGA PETICION;

• Dunado di trabou ta ricibi un confirmacion cu aplicacion a keda entrega;

• No por haci cambio na e peticion despues di a entrega e aplicacion asina ta cada dunado di trabou mester tuma su tempo pa yena e informacion corecto y sigura su mes cu e ta upload e formulario cu firma di e trahadonan corectamente y completo den un solo documento (1 file);

Pago di subsidio di salario pa luna di juli di parti di SVb pa e dunado di trabou lo cuminsa entrante 29 di juli, 2020. Dunado di trabou ta responsabel pa verifica cu su cuenta di banco ta corectamente registra na SVb.

Pa facilita e proceso di aplicacion y contesta pregunta di dunado di trabou y trahado relaciona cu e programa di Subsidio di Salario por tuma contacto cu e Service Center via mail na loonsubsidie@svbaruba.org. Tambe por subi ariba e pagina di SVb www.svbaruba.org y bay na e topico Subsidio di Salario (na Doño di Trabou).

Comments

comments