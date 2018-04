SVb ta amplia servicio digital pa su clientenan

Recientemente Banco di Servicio Social di Aruba SVb ta amplia su servicio na e comunidad di Aruba ofreciendo e posibilidad pa e doño di trabao nobo por inscribi su empresa den forma digital bayendo na e website www.svbaruba.org . Inscripcion pa doño di trabao ta pa tur compania, fundacion of organisacion cu ta opera na Aruba cual tin un of mas empleado den servicio. Awor e doño di trabao por haci esaki na un forma mas conveniente debi cu no tin nodo di pasa personalmente mas na oficina di SVb pa haci e inscripcion. E posibilidad pa haci inscripcion personalmente na nos oficina ta keda habri si pa esnan cu ta desea di haci esaki. Doño di trabao cu ta haci uzo di e posibilidad aki por nota cu banda di wordo inscribi na SVb tambe ta haya acceso na e parti di e website MiSVb. Akinan por log in y asina por inscribi e empleado nobo of tuma contacto directo cu empleadonan di SVb. E servicionan digital aki lo sigui wordo amplia den futuro. Den e forma aki SVb ta facilita y acelera e proceso pa tur compania por inscribi nan mes y nan trahadonan nobo.

Na momento di bay haci uzo di nos servicio digital ta conseha pa revisa tur e rekisitonan di inscripcion prome cu habri e formulario. Esaki debi cu ta rekiri pa añadi diferente documento oficial di e doño di trabao den forma digital, por ehempel inscripcion di Camara di Comercio, documentonan di banco ademas identificacion di e empleado of empleadonan. SVb ta recomenda pa revisa e lista di tur e rekisitonan na su pagina special pa inscripcion pa doño di trabao: https://www.svbaruba.org/dono-di-trabao/inscripcion/.

Tambe e doñonan di trabao cu ta desea di inscribi nan mes na SVb por habri e formulario na: https://www.svbaruba.org/dono-di-trabao/inscripcion-dono-di-trabao-nobo/. Ora cu caba di yena e formulario digital e ta wordo procesa na e Departamento di Premieheffing di SVb. Despues cu controla tur informacion, dentro di 1 dia e doño di trabao lo wordo notifica di su inscripcion.

SVb lo sigui amplia e cantidad di servicionan cu e ta ofrece su clientenan, specialmente lo sigui amplia e servicionan digital pa mehora y facilita e procesonan pa nos clientenan.

Mester remarca cu den e Vision 2020 di SVb ya caba a digitalisa Notificacion di AO, formulario di DIMAS y tambe por aplica pa Pensioen di AOV on line. Nos ta recomenda tur hende pa subi nos website www.svbaruba.org y repasa tur e servicionan cu nos ta Brinda nos comunidad den forma digital.

