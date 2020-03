SVb ta adapta su servicio di notificacion di AO relaciona cu prevencion di COVID-19

Banco di Seguro Social di Aruba SVb ta forma parti di e plataforma pa hunto combati e virus cu poco poco ta yegando mas cerca di nos. Profesionalnan di Salud a emiti varios mensahe y un di nan ta cu e virus COVID-19/ CoronaVirus lo yega Aruba tambe. En bista di esaki SVb ta participa algun cambio den e procedura pa notifica AO.

Na momento cu un trahado ta desea di notifica AO pa motibo di tin problema pa hala rosea, a biaha y tabata durante di ultimo 14 dia pafo di Aruba of tabatatin contacto cu un pashent diagnostica cu CoronaVirus,e mester comunica na prome luga telefonicamente cu su dokter di cas.

Despues di yama e dokter di cas mester notifica AO na SVb telefonicamente y NO na nos servicio on line.

Trahadonan di sector priva mester notifica AO telefonicamente na e “Callcenter” di SVb na telefon 5272782 di 7:00AM – 12PM y di 1:00PM – 4:00PM y NO on line.

Trahadonan di sector publico mester tuma contacto cu SVb su Departamento di Adminstracion Medico despues di 9:30 di mainta na telefon 5272744. No por notifica AO pa e condicion di salud aki via di e webportaal.

Ta importante pa tene na cuenta cu si ta bay notifica AO pa otro motibonan cu no ta esunnan ariba menciona, e procedura di notifica AO no ta cambia pa ningun di dos sector.

SVb ta urgi henter nos comunidad pa tene na cuenta tur e consehonan pa mantene hygiena personal. Esakinan ta inclui: tosa den napkin of den elleboog, y tira napkin afo di biaha; tapa bo nister; laba man y pols frecuentemente cu awa y habon durante di 20 seconde, hand sanitizer ta un alternativa; mantene distancia di hende cu ta tosa na1 meter of mas; no mishi cu wowo, nanishi of boca. Lucha contra e transmission di virusnan, e ta cuminsa na abo !

Comments

comments