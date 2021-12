Debi na e aumento di e casonan di Covid-19 y conhuntamente cu esaki e aumento di personanan den cuarentena SVb ta adapta entrante diaranson 29 di december 2021 su servicionan pa loke ta trata notificacion di cuarentena.

E situacion actual a pone cu nos telefon pa comunica cu SVb su callcenter ta sumamente congestiona. Pa remedia e situacion aki y pa por atende cu e congestion SVb ta pidi tur persona cu ta poni den cuarentena door di DVG pa raporta esaki directamente na su doño di trabao.

No mester notifica SVb di su cuarentena.

E doño di trabao lo notifica SVb di su empleado cu ta den cuarentena. Control di cuarentena mandatorio lo sosode door di SVb y DVG.

Esaki lo yuda tene e liñanan telefonico menos congestiona pa personanan cu mester notifica AO pa Covid-19 of otro enfermedad. Si un trahado haya sintoma y test positivo pa Covid1-9 durante su cuarentena e mester notifica AO.

Por meld AO online via di nos website https://ao.svbaruba.org :

Di dialuna pa diabierna di 7:00 AM pa 3:00 PM

Den weekend, dianan di fiesta y ATV di 7:00 AM pa 9:00 AM

Por meld na telefon 527-2782:

Di dialuna pa diabierna di 7:00 AM pa 12:00 PM y di 1:00 PM pa 3:00 PM.

Den weekend, dianan di fiesta y ATV di 7:00 AM pa 11:00 AM

E doño di trabao cu instrui su trahado pa traha for di cas ta liber di haci esaki ya cu e persona den cuarentena no ta malo.

Ora di notifica AO online of via di telefon mester tuma bon nota di e instruccion cu ta keda duna pa e dianan siguiente.

Di parti di SVb nos ta pidi tur nos aseguradonan pa tene cuenta cu e situacion di e pandemia y cu nos ta hacienda nos maximo esfuerso pa atende nos clientenan di e miho forma posibel.

FIN

