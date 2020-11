SVb ta adapta notificacion AO Online

Na SVb desaroyonan tecnologico ta continua y e era nobo di digitalisacion ta hiba SVb na adapta cierto servicionan na bienestar di e cliente. Dia prome di december proximo trahadonan cu ta malo y mester notifica AO por haci esaki manera di custumber via di telefon 5272782 of via di SVb su website.

For di 1 di december SVb ta introduci un cambio den e procedura pa notifica AO Online. Trahado cu ta desea di notifica AO Online mester registra un cuenta prome. Na momento cu a registra por subi riba e cuenta personal y notifica AO online na un manera mas facil.

Registracion ta facil y por wordo haci for di cualkier computer of smartphone. Tene cuenta cu registracion lo ta posibel for di 1 di december proximo. Pa por traha un cuenta mester yena un emailadres personal valido. Si e emailadres no ta valido of ta registra caba riba un otro cuenta, no por notifica AO Online.

Trahadonan cu ta notifica AO via e sistema di Webportaal no por haci uzo di e servicio di AO Online pa notifica AO.

Tur trahado cu notifica AO Online of via di telefon ta keda cu e obligacion pa informa nan doño di trabao prome cu e ta malo y despues nan ta notifica SVb. Si ta sigui malo riba e di tres dia cu a notifica AO mester notifica SVb di esaki. E dokter di control lo tuma contaco cu e trahado pa un consulto medico.

Ta importante pa cada trahado tene cuenta cu reglanan di notifica AO pa asina e dianan cubri pa SVb no ta core peliger. Finalmente SVb ta pidi tur trahado di Aruba pa sigui cuida curpa lo miho posibel na cas y specialmente na pia di trabao.

