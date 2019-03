SVB no tin e capacidad pa atende tur pensionado cu mester di declaracion di Serlimar

Entrante 1 di maart Serlimar ta cuminsa cobra pa recoge sushi. Pero tin cierto exoneracionnan, y pensionadonan ta cay bou di e exoneracion, esta cu nan ta cay bou di un tarifa reduci, pero nan mester entrega un declaracion di SVB pa asina nan bin na remarca pa un tarifa reduci na Serlimar. Pero segun e director di SVB, nan no ta conta cu e capacidad necesario pa asina atende cu e tur e pensionadonan cu ta bin na nan oficinanan pa nan por haya e declaracion aki.

Sr. Edwin Jacobs, director di SVB ta lamenta cu Serlimar no a tuma contacto cu SVB pa wak si nan tin lo e capacidad di procesa e cantidad grandi di pensionado cu ta bin pidi e declaracion aki of lo mester busca otro forma pa sali afo. Si 10 mil pensionado presenta na SVB den e dianan aki, pa ricibi e declaracion aki, ta un lastima cu pa bisa cu SVB no ta prepara, no tin e personal suficiente pa atende un grupo asina grandi.

Tur aña SVB tin un problema hopi grandi, ora cu e aangiftebiljet sali pa nan percura pa e pensionadonan ricibi e declaracion di entrada pa nan por yena esaki. Semper e ta un reto, y ta p’esey ta mand’e digital y di varios otro forma. Pero si nan laga e grupo di persona aki yega oficina di SVB, e ta bay stroba full e proceso normal. E ta stroba pensionadonan cu ta bin haci peticion, pensionadonan cu ta bin pa cambia nr di banco. Pensionadonan cu no a ricibi pension ta bin reclama con a para cu esaki. Es decir, e ta stroba clientenan cu mester di un servicio mas urgente y necesario cu esaki. Mientras cu por yega na un acuerdo pa un intercambio digital di informacion, e ora no ta molestia e pensionado.

Pa cada persona, e trahado di SVB mester busca informacion, print y hinca esaki den envelop. E capacidad di SVB ta dirigi ariba otro cos cu ta pension, cu ta suministra e informacion aki pa nan bay cun’e Serlimar. SVB a tuma contacto cu Serlimar, y e minister encarga cu SVB tambe a tuma contacto cu e minister di Serlimar, pa asina entre tur yega na un solucion pa zorg pa e pensionadonan ricibi nan reduccion, sin cu nan ta wordo molestia.

SVB ta intercambia informacion cu DIMAS, cu Departamento di Impuesto asina tambe lo haci cu Serlimar pa asina percura pa e grandinan haya nan reduccion y nan por biba trankil. Actualmente e grupo grandi ta Serlimar, ya cu dia 1 di maart ta cuminsa cobra, y pa haya reduccion, mester presenta e declaracion di SVB. Awo tin 20 mil pensionado, SVB no por handle esaki. Ta p’esey SVB ta digitalisando nan servicionan, ya cu e fluho di pensionado ta asina grandi, cu si laganan yega na SVB lo mester tuma masha hopi trahado den servicio pa atende cu nan. Ta pa e motibo aki ta digitalisando lo mas posibel. Ta p’esey ta purba cu instancianan manera DIMAS y DIMP pa digitalisa y esaki ta cuadra cu e pensamento di gobierno di e- governance.

Sr. Edwin Jacobs a finalisa bisando cu e ta spera cu pensionadonan por tin comprension cu SVB ta en busca di un solucion y cu no lo costanan mucho tempo. Pa nan bin oficina di SVB, ta bay ta un molester y SVB no por garantisa un servicio efectivo y eficiente, manera cu nan ta tratando di trece den SVB.

