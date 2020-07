SVb no ta para subsidio di salario di ningun empresa

Relaciona cu un articulo publica diadomingo 5 di juli riba 24ora.com caminda un dunador di trabao ta insinua cu SVb a para su subsidio di salario, SVb ta haci e siguiente declaracion.

Banco di Seguro Social, SVb, no ta para subsidio di salario di ningun dunador di trabao. Pa bin na remarca pa e subsidio, e dunador di trabao mester haci su peticion durante e periodo indica y suministra e informacion rekeri. Na momento cu cumpli cu esaki, SVb ta otorga un adelanto riba e subsidio di salario.

Banda di otorga e subsidio, SVb ta supervisa cu e subsidio ta yega cerca e trahador. Ora drenta keho na SVb, SVb ta pasa pa haci un investigacion pa determina si e kehonan tin base.

SVb a bin ta hayando hopi keho di trahadornan, specialmente di trahadornan cu ta traha pa e asina yama ‘uitzendburea’nan. SVb ta constata abuso di trahador y violacion di nos leynan laboral. Ta constata tambe cu companianan cu mas di 200 trahador y cu sigur tin ‘omzet’nan di miyones tin un administracion full bruha. Cualkier empresa cu un administracion drechi mester por sa pa kendenan el a ricibi subsidio dia 15 di mei.

SVb ta manda pa e dunador di trabao un lista detaya di cuanto placa ta ricibi y pa ken, tanto na salario como pa gastonan di e dunador di trabao.. E informacion ta yega cerca e dunador di trabao completo y no ta unicamente duna un suma sin mas.

Ta incriebel cu awe dia 6 di juli un empresa cu a ricibi subsidio no sa si e mester entrega subsidio bek na SVb of no.

SVb ta reconoce tambe e cantidad grandi di bon dunadornan di trabao cu ta cumpli bon cu nan trahadornan. Ta cumpli cu e rekesitonan y ta duna di nan banda. Pabien na nan. E dunadornan di trabao ey ta ehempel y ta representa futuro economico di nos pais.

Na SVb ta drenta preguntanan riba e subsidio di juli. Na e momentonan aki SVb no a haya instruccion di gobierno pa cuminsa e proceso. Na momento cu ricibi esaki, SVb lo comunica e informacion necesario na su clientenan.

