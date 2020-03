SVB Aruba cu un anuncio

Banco di Seguro Social di Aruba SVb tambe ta un partner esencial den e maneho di e situacion actual cu COVID-19/ Cornavirus. Na SVb nos maneho pa notifica AO y control medico tambe a keda adapta. Esaki cu e meta pa nos por protega nos clientenan igualmente nos empleadonan.

Entrante diamars 24 di maart 2020 SVb lo no atende ningun asegurado cu mester haci control medico mas personalmente, Esaki ta conta pa nos sucursalnan na Eagle, Sun Plaza y na San Nicolas. Tur asegurado mester meld AO via di telefon na 527-2782 . SVb a haci cambionan necesario pa por brinda e servicio aki na nos clientenan.

Debi na gran cantidad di yamada nos ta recorda nos clientenan cu por notifica via di telefon parti di merdia tambe.

Aseguradonan di SVb cu ta obliga di bay den cuarentena mester notifica y informa SVb cu a haya instruccion di cuarentena for di Departamento di Salud Publico DVG. Na momento cu un trahado di sector priva haya instruccion pa bay den cuarentena pa DVG e mester notifica esaki na SVb na 527-2782. E trahado mester por prueba cu el a wordo manda den cuarentena door di DVG. Ora di notifica AO e operador di SVb ta duna instruccion pa esaki.

Ora e asegurado yama SVb, SVb lo dun’e un cantidad di dia pa keda cas . Ora e dia di traha bek yega esta e fecha di AG, e asegurado por bay traha bek sin notifica esaki na SVb . Ta yama SVb bek solamente si e asegurado no ta sinti suficientemente bon pa bay traha. Ora cu yama bek lo haya instruccion nobo di SVb.

Ambtenaar cu mester meld pa notifica cu nan tin sintomanan di griep , tos, rosea cortico y keintura no mester notifica AO, debi cu ambtenaar por haci uzo di e areglo di BVVD.

Tur asegurado cu sintomanan diferente na COVID 19/ Coronavirus tambe mester notifica AO via di telefon 527-2782. Ningun cliente por notifica AO on line te cu proximo aviso. Via di telefon lo haya informacion di cuanto dia di AO e cliente lo haya y ki dia, kiermen e fecha, cu mester controla na SVb.

Como SVb a adapta su manera di duna servicio den e temporada di crisis di COVID-19/ Coronavirus, nos dokternan ta atende e clientenan cu mester controla segun afspraak (sita) solamente. Na tur asegurado cu mester presenta pa control na SVb nos ta urgi pa sigui SVb su reglanan di distanciamento social y di higiena.

Nos ta conseha doñonan di trabao pa den nan empresa tambe mantene e mesun reglanan aki di distanciamento social y di higiena. Laba man cu awa y habon y uza hand sanitizer cu mas di 60% di alcohol pa preveni contagio.

Tur cliente cu tin un condicion cronico manera entre otro Cancer of HIV, y tin un sita pa control den e dianan venidero lo ricibi un yamada di nan Dokter di Control di SVb. E asegurado cu ta pashent cronico mester tene cuenta cu SVb no ta entrega carta cu ta confirma cu e ta un pashent di riesgo halto pa keda contagia cu COVID 19.

E cambionan aki lo keda introduci for di mañan diamars 24 di maart te cu proximo aviso. Nos ta pidi henter comunidad pa tuma bon nota di e forma adapta di traha di SVb.

Tambe por haya e informacion aki riba nos webite www.svbaruba.org y riba nos facebook page.

Di parti di SVb nos ta manda un suplica na nos comunidad pa sigui e instruccionnan di gobierno pa hunto nos por preveni e contagio di COVID-19 Coronavirus.

Stop di Plam’e , Lucha contra e transmision di Coronavirus. E ta cuminsa na Abo !

