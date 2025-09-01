SVb Aruba a celebra 65 aña di Algemene Ouderdomsverzekering (AOV), un momento historico pa nos isla. Durante tur e añanan, AOV a sirbi como un fondo esencial cu a brinda seguridad y stabilidad pa hopi generacion di grandinan.
E celebracion tabata un opendag na oficina di SVb Vondellaan, caminda bishitantenan por a haya informacion di Pensioen (con pa aplica, con pa traha cu e app di MiPensioen, calculador di pensioen), tambe tur informacion tocante AOV (haya number di AOV), guia pa uzo di Kiosko, y finalmente por a midi presion, sucu y colesterol.
Un parti importante di e celebracion tabata e reconocimento di tres ex-empleadonan di SVb pa nan añanan di dedicacion y servicio den departamento di pensioen:
Sra. Raquelina Croes
Sr. Julius Rustveld
Sra. Myna Abath
Minister di Asuntonan Social y Cuido di Adulto Mayor, Mervin Wyatt-Ras, tabata presente na e celebracion y a expresa su aprecio pa e trabou incansabel di SVb, y e importancia di AOV pa proteha e bienestar di nos grandinan.
“AOV ta un pilar den nos sistema di seguridad social. Su 65 aña ta testimonio di un compromiso continuo pa brinda seguridad y stabilidad financiero na nos grandinan,” asina Minister Wyatt-Ras a bisa.
Minister Wyatt-Ras a reafirma su compromiso pa traha pa husticia social, sosten y bienestar di nos grandinan. El a subraya cu AOV, hunto cu otro medida social, ta keda fundamental pa garantisa un futuro digno y sigur pa nos pueblo.