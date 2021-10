Manera ta conoci den cuadro di pandemia Gobierno aña pasa a bin cu programa pa duna sosten na empresanan chikito, pa cubri nan gastonan di coriente cu no ta di personal esey a wordo yama sosten financiero MKB. Esaki ta un pago cu ta wordo haci cada kwartaal. Awo aki nos kier anuncia cu e ultimo kwartaal di 2021 e empresanan cu ta cualifica por haci peticion, basta cu nan perdida di benta ta mas cu 25%. E periodo cu por aplica ta 22 october pa 28 di october. Un biaha mas, importante ta pa determina adelanta cu bo perdida ta mas cu 25%. Evita cu bo ta haci peticion, y na final di dia ora bo bay controla bo benta e ta mas cu 25%, e ora nos ta haya nos tin cu cobra esaki bek.



Sr Edwin Jacobs a menciona cu na mes momento nos kier anuncia cu e subsidio di salario pa luna di october e fecha cu companianan por haci peticion ta di 22 october pa 27 october atrobe mesun exigencianan, e compania mester tin un perdida di mas cu 25%. Hopi importante pa calcula bon e perdida di benta, pa bo no haya bo despues cu cobranza.

Pa 2020 nos a caba di saca tur definitivonan di loon subsidienan cu a paga 270 miyon cu a wordo paga 50 miyon tin cu wordo paga bek, paso companianan no a haci e calculo basta bon of tin cu hacie hopi na banda. Tambe nos a constata ultimo lunanan cu companianan cu ta indica cu nan no tin benta; e situacion aki no ta creibel. Manera cu bo pone 0% nos ta blok e, paso no ta page!

Nos ta bay haci mas investigacion. Bou di e circunstancia aki ta casi imposibel pa bo bisa cu no tin benta. Pues un biaha mas e ta un programa pa use huiciosamente. Nos a mira si cu e programa di loonsubsidie manera cu economia y hunto cu turismo ta recupera e necesidad pa subsidio di salario tambe ta baha. Nos ta mira si cu na september compara cu augustus e la subi cu 1/2 miyon. E tabata 8.3 miyon y 7.8 miyon na augustus. Esaki debi na mas tanto medidanan cu a tuma pa contene e variante nobo e hecho ta cu nos a wordo poni riba un lista nos turismo a wordo afecta.

Pero pa october y lunanan nos dilanti ta mustra hopi positivo. Luna pasa 890 compania a haci uso di e programa aki pa paga 7.764 trahado. Nos ta mira cu desde april bin abou e sector cu tabata number 1 desde comienso di e pandemia e sector di hotel y restaurant cu tabata pidi mas hopi subsidio, a bay na di 2 lugar, pero luna pasa a bolbe bay na di 1 prome luga. Pero si cu sumanan hopi mas abou compara cu e lunanan prome. Poco poco e subsidio di salario ta duna nos indicacion cu nos ta yegando un recuperacion. Ultimo e minister di turismo a anuncia cu nan ta calcula cu pa otro anja turismo lo yega te na 93% lo ta hopi bon recuperacion di economia pa e pais. Dus awo kinan recuperacion financiero ta uno hopi importante pa nos. Si nos tira un bista unda nos tabata na mei aña pasa ora cu a a inicia cu e programa. Na mei nos a paga 27,5 miyon na subsidio. E la keda baha di 20, 21, 20, 19. Comienso di aña 18, 16, 14, 8,7,8 . E luna aki espectativa ta cu e lo yega 6,7 pa 7 miyon, poco poco lo no tin necesidad mas pa e programa aki.

