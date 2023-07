SV Britannia ta un organisacion serio cu na oktober awor ta cumpli 65 aña di existencia y a promove pa division Honor na aña 2001 y for di e tempo ey nunca mas a baha di division Honor.

SV Britannia y manera nan ta wordo yama E PUMANAN DI PIEDRA PLAT ta un di e organisacionan cu tin tur e divisionan di AVB cuminsando na e categoria di U-5 te cu hoofdklas, division Veterano di 35+, U-17 Damas y Open class Damas. E meta di SV Britannia semper tabata pa crea lidernan pa nos comunidad y esey nos ta bin ta hasiendo.

Tin biaha den bida ta pasa sucedidonan cu no ta positivo pero pa SV Britannia e logronan positivo ta mucho hopi pa menciona. Ora sucedidonan negativo sosode SV Britannia sa di tuma medida pa trata di evita pa nan no sosode atrobe. Den e caso specifico aki, den e ultimo wega entre Dakota y SV Britannia di playoff 2022/23, head coach di SV Britannia y 3 hungador a comporta nan mes antideportivo y a viola reglanan di nos organisacion y articulonan di strafbepalingen di AVB. Despues cu comicion di castigo a scucha e coach, hungadornan conserni y refree, SV Britannia a ricibi for di e comicion di castigo/AVB e decision di e cuater personanan unda cu tur cuater a ricibi castigo.

Directiva di SV Britannia ta pidi disculpa na tur nos miembronan, fanaticonan, sponsernan, AVB, refree, comicion di refree y na mundo di futbol en general pa locual a sosode e dia concerni. Directiva di ta condena e comportacion di head coach y e hungadornan. E head coach di SV Britannia a tuma su retiro y a schors e hugadornan miembro pa e tipo di mal comportacionan aki.

SV Britannia lo sigi traha ariba bienestar di tur nos miembronan pa un mihor hende den nos comunidad. Tambe nos por bisa cu SV Britannia tabata tin un aña exitoso unda cu nos a titula campeon Copa Betico, Campeon Caya 6 y pa diferencia di un gol nos no a hunga final. Tambe nos por informa cu SV Britannia ta preparando bon pa Campeonato 2023/24 cu mundo di futbol keda pendiente di nos organisacion.

Cu un cordial saludo deportivo nos ta termina.