Suzy Maduro, Exporter den e Master Class “From Zero to Hero- EmpoweredWomen Exporters” di Exprodesk

Suzy Maduro ta forma parti di e grupo di profesionalnan cu a sigui nan cursonan di Exprodesk na Departamento di AsuntonanEconomico, na un manera continuo y hunto cu algun otro damas a yega na e nivel di Master Class “From Zero to Hero: Mastermind– Empowered Women Exporters” presenta pa un export coach internacionalmente reconoci cu ta sra. Taiana Mora di NEX Consulting. E grupo ta consisti di 6 hende muher y 1 hende homber. Den e proximo temporada Exprodesk ta bai “showcase” integrantenan di e Master Class aki y conta un tikidi nan experiencia y kico tur nan ta logrando riba e area di exportacion. E focus principal ta pa e grupo aki di “EmpoweredWomen Exporters” internacionalisa nan productonan, talentonan/servicionan den e mas amplio sentido di palabra.

Cu esaki Exprodesk tin como meta pa encurasha y stimula masdi nos hende muhernan profesional cu tin e potencial pa exporta cu nan tambe lo por logra esaki door di sera conoci cu e hendemuhernan di “Empowered Women Exporters”.

Suzy Maduro, a gradua for di Bowling Green State Universityna Merca, cu un Bachelor’s Degree den Journalism (Periodismo) y un estudio menor di Spaño. Suzy ta un orador espectacular y un experto den Relacionnan Publico (PR). Ademas e ta unpersona cu ta sigui trendnan di negoshi, consumidor, biahamento, mercadeo, tecnologia y tur locual ta pasa mundialmente cu ta hermentnan hopi esencial pa por aplica awendia den strategia di negoshi.

Suzy Maduro ta e fundador di Suzy Maduro Consultancy. E compania aki ta conseha den un manera profesional con pa trahay mantene un imagen di un compania of persona. Sra. Maduro tatraha media plan, comunicadonan di prensa, organisa eventonanpa promove informacion y experticio cu un compania kierpromove, ta coordina varios trabounan y conseha riba con pacomunica den e mihor manera posibel cu e publico. E ta tenecharlanan di motivacion y workshops pa trahadornan como hefenan den actitud, proyeccion y comunicacion. E ta un ferviente orador riba asuntonan di empoderamento di hendemuher y di esnan cu menos voz en general, public relations, comunicacion y networking moderno. Ademas e ta corector di papiamento y ta scirbi contenido na Ingles, Spaño, Hulandes y Papiamento pa varios medionan.

Clientenan, negoshinan y tecnologia ta cambiando mas rapido cununca — pero mayoria di companianan no a logra ainda pa adapta y mayoria no ta mira e importancia di e sciencia di PR y su ventahanan a corto y largo plazo. Aplicando strategianan di PR un compania por transforma e manera cu e ta traha y saca ventahapositivo. No ta importa bo industria cu bo ta aden, comprendiendo kico ta public relacions y comunicacion hunto ta bai duna bo un vision cla y oportunidadnan nobo.

Su experiencianan ta inclui: Communications Manager y vocero di SETAR, Public Relations manager y InformationOfficer na Cabinet di Ministro Plenipotenciario na Hulanda, Asistente di Secretario di Prensa pa Gobierno di Aruba.

A fungi como miembro di International Student Association naBGSU | miembro di Organizacion Government Body na BGSU | miembro di Women in Communications Chapter na BGSU | Escritor Freelance pa e corantnan di campus OBSIDIAN y BG NEWS | Ex presidente di Quota International of Aruba, Ex Secretaris di Directiva di Stichting Schouwburg Aruba | Ex Secretaris di Directiva di YMCA Aruba | Collaboradora di varios otro organisacionan non profit na Aruba | Invitado di Panel na e Women Conference 2019 na Aruba.



Suzy Maduro a keda nombra como e Top 7 hende muhernanmas poderoso di Aruba segun e The New York Times 2018.

Actualmente Suzy Maduro ta preparando su mes pa bai e siguiente stap. E ta bai exporta su talentonan via medionansocial y pa esaki e ta bai tin un seminario via Zoom dia 30 di september proximo na un prijs hopi atractivo “PR forBeginners” na unda e participantenan por haya un bista den e tereno interesante aki. Pa registra por manda un e-mail nacontact@suzymaduro.com of whatsapp na 5922425 pa haya masinformacion.

Pa sa mas di Suzy Maduro por bishita su websitewww.suzymaduro.com

Instagram Suzy2020

