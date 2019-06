Suzy Maduro a introduci su propio consultancy profilando su mes como “motivational speaker”

Suzy Maduro a introduci su propio consultancy y a revela cu e ta bai profila su mes como un motivational speaker.

Suzy Maduro a splica cu e ta bay ofrece consulta riba “public relations” y comunicacion y e ta bai profila su mes como un “motivational speaker” pa duna diferente gruponan den comunidad hermentnan valido pa mehora nan imagen y nan relacion cu e publico. Otro terenonan cu e por yuda ta den comunicadonan pa prensa local como internacional, planificacion di comunicacion cu media, ehecuta trabounan cu kizas compania of organizacionnan no ta yega na dje.

Suzy Maduro a bisa:

“Semper mi tabatin un deseo di un dia tin mi mes negoshi y ta pesei awe mi ta contento di porfin a tuma e paso aki. Esaki ta e momento perfecto pa mi bai sigui desaroya y pasa mi conocemento y experiencianan pa bon uso. Mi ta pensa cu lo mi por nifica mas pa compania of organizacionnan cu no tin presupuesto pa un “PR full time” pero cu algun bes kier manda informacion pa clientenan y of kier keda cu bon relacion cu e publico.”

Un tiki di Suzy Maduro su carera.

Suzy Maduro a termina su Havo na Colegio Arubano y despues a bai Merca pa sigui studia y na unda ela obtene e titulo di “Bachelor of Science in Journalism” for di Bowling Green State University na Ohio, U.S.A.

Suzy Maduro tin un trajectoria largo den su carera profesional na Aruba, cual a cuminsa como relacionista publico den sector hotelero.

Despues di esaki ela bai traha como asistente di e secretario di prensa di Gobierno di Aruba, y na 1989 Maduro a bai traha na SETAR como relacionista publico.

Durante su carera ela haya oportunidad di a traha entre 1991 pa 1995 den Public Relations na Cabinet di Minister Plenipotenciario di Aruba na Den Haag, Hulanda.

Na su regreso na Aruba ela bai traha bek na SETAR, na unda ela traha como PR officer y despues como Corporate Communications Officer y a pasa den tur e cambionan di e compania y tur e desaroyo cual a conduci na final cu el a bira un NV.

Awe Suzy a dicidi di lansa su propio consultancy cu ta cargo su propio nomber.

“Mi tin hopi di comparti cu e publico en general y mi ta dispuesto pa motiva cualkier persona pa nan traha pa surpasa nan propio expectativanan, tuma curashi pa sigui bo soñonan, traha un plan y traha pa yega bo meta pa satisfaccion den decision nan tuma pa bo carera” Maduro a termina bisando.

Pa mas informacion por acudi na www.suzymaduro.com

