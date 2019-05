Sustancianan kimico di sunscreen ta keda den bo sanger

Algun di e ingredientenan cu ta den e sunscreen por acumula den cantidadnan significativo den e bloedbaan, segun un estudio piloto realisa pa un ekipo di investigacion di e Food and Drug Administration (FDA), publica dialuna den e revista academinco JAMA.

Cancer di cuero ta e tipo di cancer maligno mas comun na Merca y ta calcula cu e ta afecta mas di 3 miyon persona anualmente den e pais. Ademas, ta wordo sospecha cu e uzo di sunscreen ta e factor principal di riesgo den desaroyo di e tipo di cancer aki.

Den e estudio a analisa e ingredientenan activo avobenzone, oxibenzone, octo

En el estudio se analizaron los ingredientes activos avobenzona, oxibenzona, octocryleen y ecamsule, presente den cuater diferente producto, incluyendo spray, lotion y crema. Un total di 24 persona di diferente edad, sexo y raza a participa den e ensayo. A aplica un porcion di un tipo di sunscreen na boluntarionan, den un 75% di e superficie di nan curpa, cuater biaha pa dia y durante cuater dia sigui. Esaki ta ekivalente na e double cantidad cu lo wordo aplica bou di condicionnan normal.

Ademas, durante e cuater dianan cu e ensayo a dura y tres dia despues, a realisa analisis di sanger den e participantenan.

Resultado di e analisisnan a revela cu a concentracion plasmatico di e ingredienteann kimico di e cuater productonan studia a supera e nivelnan estableci pa FDA (0,5 nanogram per mililiter, ng/mL) desde e prome dia di e aplicacion di sunscreen.

E responsabelnan di e ensayo piloto a indica cu e hecho di cu a keda demostra un absorbacion sistemico hopi mas halto di e nivelnan recomenda no ta nifica cu e ingredientenan no ta safe of cu lo mester stop di uza sunscreen. Sin embargo, e resultadonan aki ta trece hopi pregunta riba e beneficio di e productonan aki y su risico pa salud.

Pa cu esaki a señala cu ta rekeri estudionan adicional pa determina e efectonan di acumulacion di e ingredientenan activo den e bloedbaan y defini e dosis optimo pa preveni cancer di cuero.

“Un pregunta urgente tin di haber cu e absorbacion riba cuero di baby y muchanan, cu tin diferente areanan di superficie corporal” y “cu nan cuero por absorbe sustancianan na nivelnan cu ta diferente”, expertonan a sigura.

