Sushedad tira den mondi riba Green Coredor tabata di hotel cu a paga compania priva y no a haci esaki na luga adecua

Sr. Robby Rosel vocero di Bureau City Inspector a informa riba e topico di Seroe Thijsjie cu porcierto siman pasa a cuminsa cu a ricibi yamada di un persona cu a duna di conoce cu nma e parti caminda ta cana tabatin un gran cantidad di sushi benta. City Inspector mesora a saca un team pa mira kico ta pasando na e sitio. T’asina cu ora cu e team a yega nan a mira cu en berdad tin un gran cantidad di sushi tira y por bisa cu esaki ta sushedad cu ta parce di un restaurant of di un tienda of un establecimento den comercio. City Inspector a pidi ayudo di Serlimar mesora pa por haci esaki limpi p’asina por haci un investigacion profundo riba dje y asina saca afo di kende tur e sushedad ey ta. Sr. Rosel a sigui bisa cu ora a cuminza coba den tur e sushedad aki, a bin encontra cu diferente recibonan di un hotel na Aruba pero despues di esaki un persona den prensa tambe a pone riba su facebook cu ta trata di un restaurant den sercania. city Inspector a tuma contacto cu e doño di e restaurant aki y esaki a bisa cu e sushedad ey no ta di dje y e mes na e momentonan ey ta na Warda di Polis pa haci denuncia pasobra un persona den prensa a usa nomber di su restaurant sin cu tin mester. Sr. Rosel a sigui bisa cu el a pidi e persona aki pa bai na e sitio caminda e sushinan a wordo haya y ora el a tuma nota di e sushedad, el a declara cu e no tin nada di haber cune. Siguiendo cu e investigacion, Sr. Rosel a bisa cu nan a bin haya un carchi camber di hotel pa ser exacto di Casa del Mar y tambe a haya un copia di recibo di e restuarant Matthews y akinan a manda e miembronan di City Inspector na dicho hotel. Na Casa del Mar e team di City Inspector a presenta cu tur e pruebanan, e manager a bin bisa cu si cu e sushedad ta di nan pero nan no por para responsabel pa esaki pasobra nan tin un compania cu ta haci e parti di limpieza pa nan y esaki ta ta esun cu probabelmente lo a tira e sushinan na e sitio en cuestion. City Inspector a tuma contacto cu e compania aki y el a admiti di a tira e sushenan na e sitio pasobra e tabata asina druk cu hopi trabao pa haci y el a bisa si cu e mes lo bai lanta esakinan bek. Berdad City Inspector a constata cu e sushinan a wordo lanta y asina tambe ora cu City Inspector a pidi e persona aki pa ta presente na e conferencia p’asina e mes pidi su disculpa na comunidad pa loke el a haci cu nos medio ambiente, e persona aki a nenga y esaki segun Sr. Rosel ta di lamenta di mira cierto companianan cu ta haci trabao di limpieza ta asina iresponsabel y tira sushi unda cu nan ta haya ta bon. Sr. Rosel a duna di conoce cu asina aki kier aclarea cu ningun momento e restaurant ta culpabel pa e sushedad aki y publicamente ta pide disculpa pa esaki.

Comments

comments