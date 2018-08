Sushedad laga atras na baranca pa usuarionan y piscamento excesivo

Directie Natuur en Millieu, DNM, a ricibi kehonan relaciona cu sushedad laga atras na baranca door di piscamento y otro usuarionan. Specialmente, pero no limita, na areanan di Malmok y Boca Catalina. Ta trata principalmente di sushedad cu ta consisti di plastic (liñanan di pisca y saconan di haas ) cu ta un menasa pa nos bida marino.

Nos sa cu turtuganan ta bishita nos beachnan pa bin pone webo. Tanto e liñanan cu ta cay na awa y e liñanan cu ta pega y kibra ora di piscamento, ta forma un peliger pa entre otro e turtuganan cu sa bruha den e liña.

Otro preocupacion cu ciudadanonan a trece dilanti ta e uzo iresponsabel di reda, entre otro door di laga e reda keda tempo largo na un sitio. Redanan perdi tambe ta forma un peliger. Bestianan ta pega den dje y ora bin lantanan ya e pisca, turtuga of otro bestianan a muri te cu nan a cuminsa putri. Dus no por come esakinan mas. Tambe e redanan ta pega den e coralnan y haci daño.

Materialnan uza manera blaas, y saconan di plastic cu ta bay awa door di usuarionan en general, bestia y biento fuerte, ta forma peliger pa e bestianan marino. Regularmente por mira y lesa riba varios website cuanto plastic ta saca for di bariga di pisca y otro bestianan marino.

Awendia ta existi liña di pisca cu ta ‘biodegradable’. Esey kiermen cu den un cierto cantidad di tempo e liña aki ta caba y garna bay, asina reduciendo e peliger pa bida marino.

Negoshinan banda di lama mester percura pa tin miho manera pa contene nan desperdicionan pa asina evita cu biento ta saca e sushi y bent’e tanto riba tera como den lama. Nos por bisa cu ya nos a tuma contacto cu varios negoshi cu DNM por a ricibi keho riba nan y e reaccion tawata positivo y nan ta dispuesto pa haci e cambionan necesario pa preveni cu e sushedad yega nos beachnan y den lama.

Tambe kehonan riba piscamento excesivo, tanto na canto como dilanti di nos costanan ta drenta cerca nos. Ta parce cu ta cabando cu cierto especienan, segun informacion cu ta drenta cerca nos na DNM. Un di e kehonan ta por ehempel, cu casi no tin presencia di Masbango mas ni den temporada di Masbango, na nos costa.

Den cuadro di esaki, DNM ta suplica tur cuidadano pa haci uzo di nos recursonan na un forma sostenibel, responsabel, y na un forma consciente. Ban cuida loke ta di nos. Nos ta un pueblo culto y nos sa con pa proteha loke ta di nos. Nos di DNM no ta pidi’bo pa para bo negoshi, of pa stop di tira dos liña na baranca, of di uza nos lama pa relaha y pasa un tempo agradabel cu famia. Loke nos ta pidi ta, pa haci’e cu respet y amor pa nos naturalesa y medio ambiente, pa nos flora y fauna.

