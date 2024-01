Den un echo notabel cu ta subraya e compromiso di Aruba Airport Authority N.V. (Aeropuerto di Aruba) cu e excelencia den su contribucion den e industria di aviacion y e biahenan di Aruba, e cifranan final di trafico pa aña 2023 a surpasa tur expectativa, estableciendo aeropuerto firmemente como un rival regional cu ta demostra un crecemento y un exito sin precedente.

Durante aña 2023, Aeropuerto di Aruba a conoce un aumento di 13% den trafico di pasahero compara cu aña 2022, loke ta un recuperacion di 8% compara cu e cifranan di aña 2019, yegando un milestone di 1.368.129 pasahero di salida cu a genera ingreso. E cifranan aki ta establece Aeropuerto di Aruba como lider den region dentro di e industria di aviacion.



Pa cu e cifranan di pasahero, 72% a sali pa Merca, 4% a sali pa Canada, 14% a sali pa Latino America y region Caribe, 6% a sali pa Europa y 4% a sali pa e islanan den Caribe Hulandes. Na momento cu compara e mercadonan aki cu e cantidad di pasahero cu a sali for di Aeropuerto di Aruba na aña 2022, por duna di conoce cu e mercado Canades a crece cu un 82%, mercado di Latino America y Caribe a crece cu 51%, e mercado islanan di Caribe Hulandes a crece cu 14% y Merca cu 9%. E mercado Europeo tabata e unico mercado cu a disminui den cantidad di pasahero di salida pa aña 2023 cu un 18% compara cu e aña anterior.

E factornan di ocupacion promedio (cantidad di stoel ocupa durante vuelo) di e avionnan cu ta opera desde Aruba tambe tabata extremadamente positivo, specialmente pa e aerolineanan di Norte America (Merca y Canada) y esunnan di Latino America, respectivamente, cu un promedio di 92% y 83% pa aña 2023. Nos aircraft movements pa aña 2023 ainda no a yega e nivelnan di aña 2019 y actualmente ta den un grado di recuperacion di 92%. E operacionnan di e avionnan a conoce un factor halto di carga aña pasa y algun aerolinea a haci uzo di avion mas grandi.

E aumento den trafico no ta djis refleha e popularidad di Aruba como un destinacion turistico, sino cu tambe ta significa e impacto economico positivo den nos comunidad local. Mientras cu mas biahero scoge Aruba como nan destinacion, e industria turistico di nos isla ta sigui prospera y lo sigui crea mas oportunidad. E proyecto di expansion Gateway 2030 cu Aeropuerto di Aruba ta desaroyando actualmente lo sostene e oportunidadnan aki ainda mas y e prome fase di e proyecto aki lo keda cla durante aña 2024. Lo cuminsa cu e siguiente fase importante di expansion e aña aki. Basa riba e nivelnan di satisfaccion y experiencia di e pasaheronan expresa a traves di nos encuestanan mensual, Aeropuerto di Aruba a sa di atende cu nan necesidadnan riba un bon nivel tanto pa satisfaccion como tambe pa experiencia pa aña 2023. A pesar di e resultadonan aki, e punto principal cu Aeropuerto di Aruba lo enfoca riba dje durante e siguiente añanan no lo ta pa djis garantisa di amplia y mantene e opcionnan di biahe y salvaguardia e experiencianan den aeropuerto, sino tambe pa e infraestructura adicional di aeropuerto ta traha den e siguiente fasenan di e proyecto Gateway 2030.

Joost Meijs, CEO di Aruba Airport Authority N.V., a expresa su entusiasmo pa e logro y a expresa cu: “E cifranan sobresaliente aki ta un muestra di e trabou y dedicacion di e team di aeropuerto, pero tambe nan ta un muestra di e confiansa y preferencia di e biaheronan cu ta scoge Aruba como nan destinacion.”

Aña pasa, Aeropuerto di Aruba a introduci algun servicio innovativo, a amplia su red di ruta y a implementa cutting-edge technology, algo cu sigur a hunga un rol fundamental pa atrae mas pasahero y aerolinea. Mientras cu Aeropuerto di Aruba ta sigui eleva na halturanan nobo, e pasaheronan por keda pendiente pa diferente desaroyo nobo y interesante na caminda, cu plan pa mehora y amplia e instalacionnan, mehora servicio y e compromiso di brinda un experiencia agradabel y autentico.

AUA Airport ta un di e aeropuertonan mas ocupa den region Caribe cu mas di 22 diferente aerolinea operando pa Aruba contribuyendo na mas cu 2.5 miyon pasahero pa aña y cu buelonan pa 22 diferente ciudad 34 diferente destinacion directo rond di mundo. AUA Airport su aspiracion ta pa bira un aeropuerto sostenibel, sigur y a prueba di futuro, den region Latino Americano & Caribense, brindando un luga di trabou confiabel, facilidad di un aeropuerto moderno y un servicio excelente cu ta e refleha hospitalidad Arubiano, contribuyendo na un futuro prospero pa Aruba.

