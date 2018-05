Suplementonan alimenticio no tin niun beneficio pa bo salud

Un estudio conduci recientemente pa cientificonan di e Universidad di Toronto (Canada) a revela cu e complementonan vitaminico y mineral mas comun, no ta ofrece ni beneficio ni dañonan consistente pa bo salud, según The Science Daily. Simplemente, e testnan haci ta revela cu e multivitaminanan, vitamina D, calcium y vitamina C, no ta mustra niun bentaha ni tampoco riesgo adicional den e prevencion di malesanan cardiovascular, ataca di curason, atake celebral of morto prematuro.

“Nos a keda sorprendi ora cu a haya asina poco efecto positivo den e complementonan mas comun cu hende ta bebe”, dokter David Jenkins, autor principal di e estudio publica den e revista Journal of American College of Cardiology. “E revision a duna como resultado cu si bo kier uza multi- vitamina, vitamina D, calcium of vitamina C, esaki no ta haci daño. Pero aparentemente e no tin niun bentaha tampoco”.

Ta importante pa tin un dieta saludabel

Den cualkier caso, e investigacion a demostra cu solamente foliumzuur y vitaminanan B cu ta contene foliumzuur lo por reduci e risico di e malesa cardiovascular y atake celebral. Mientras tanto, niacine y antioxidantenan a demostra un efecto hopi leve, cu, en cambio lo por aumenta e risico di morto pa cualkier cos.

“Ta mas beneficioso confia den un dieet saludabel pa bo haya vitamina y mineralnan”, Jenkins a agrega. “Te cu awo, niun investigacion riba suplementonan no a mustra algo cu por ta miho cu porcionnan saludabel di alimentonan vegetal cu no ta procesa, incluyendo berdura, fruta y noot”, e experto a conclui.

