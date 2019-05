Supermercadonan ta keda bende productonan caduca na publico

Controlnan di Directie Volksgezondheid lo sigui a base diario, unda cu hunto cu KPA, Dienst Waarde Keuring en Higiene y Economische Zaken ta haci nan controlnan. E siman aki pa ser exacto Diaranson dia 15 nan a sali den distrito di Oranjestad caminda nan a bishita cuater supermercado, entre otro Suki Supermarket, Danki, Three Colours y Merge Marsala na Dakota. Y den e control aki mester bisa cu Danki Supernarket a sali bon di esaki, mientras cua na Suki Supermarket y Three Colours tabatin situacionnan a-higienico di tal magnitud cu mester a sera e dosnan aki. Pues e tabata rekeri un par di ora pa nan por haci limpieza y nan a haya chens pa haci esaki. Y na Merge Marsala si tabatin diferente producto cu tabata riba self cu tabata caduca y akinan a opta pa sera e luga aki pa 24 ora. Riba Diahuebs dia 16 a bolbe pa haci control atrobe y e ora ey si tur tres tabata cumpli cu e rekesitonan y asina tur tres por a sigui funciona manera mester ta. Sigur DVG ta conseha tur consumidor pa evita cumpra productonan cu a caduca y pa por fabor control e fecha bon ora bo ta cumpra e producto pasobra constantemente e situacion aki ta keda presenta. DVG solamente no por haci e trabao aki y ta responsabilidad di e cuidadano tambe ora di bai haci compras pa controla fecha di vencimento di e producto. Hopi biaha e productonan aki nan prijs ta wordo baha esaki debi cu e fecha di vencimento a jega y e ora ta e responsabilidad di e consumidor pa controla y no cumpra esakinan. Pero semper tambe ora bo ta mira situacionnan no higienico cu si abo como consumidor no por haci algo contra esaki, e ora ey jama DVG inmediatamente y asina por tuma pasonan corecto contra e situacionnan aki. Tur hende mester ta consciente cu ora bo consumi productonan cu nan fecha di vencimento a pasa caba, claro e ta bai hacibo malo y basicamente ta pa e motibo ey e fabricante ta pone un fecha di vencimento riba su producto.

