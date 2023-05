Diasabra 20 mei, mainta tempran e chikitin y hobennan entre 6 pa 17 aña a presenta cu yen di animo na Rodgers Beach pa asina competi y duna bataya den e di tres evento di e Super Kids Tri-Series cual tabata Triathlon. Esaki ta e di tres evento di e Super Kids Tri-Series cu Stichting Sportsz 4 U a organisa den cuadro di nan di 10 aniversario.

Cu hopi entusiasmo e muchanan a pone den practica tur loke nan a siña den e serie aki y diasabra esaki a culmina cu e triathlon. Cu hopi gritamento y aplauso, mayornan, wela y welo, rumannan a anima e muchanan. Locual a resalta ta ora e chikito nan ta casi give up, esnan un tiki mas grandi tawata corre hunto cu nan pa apoya nan yega y crusa e finish line. Te hasta mayornan tawata core na banda cu nan yiu, anime pa e sigi y apoye pa e sprint e ultimo 100m. Tawata hopi bunita di wak e muchanan hasi nan esfuerso y pone tur loke nan a siña den practica. Fuera di a siña practica Aquathlon, Duathlon y Triathlon e muchanan a siña tambe sportsmanship, no give up! Maske bo cansa, sigi y crusa e meta final. Sigur un mainta hopi exitoso, y esaki lo no ta e ultimo. Ja preparacionan a cuminsa pa otro aña nos lo tey atrobe cu e di dos edicion di Super Kids Tri-Series.

Tin di e muchanan aki nos lo bai mira competi diasabra venidero na Linear park den e competencia di Aruba Triathlon Association su Kids of Steel.

Un pabien na Stichting Sportsz 4 U cu e prome edicion di Super Kids Tri-Series. Un danki na tur sponsor, voluntarionan y tur persona cu di un of otro manera a duna un man y yuda pa cu e evento aki tawata uno exito. Y un danki special na tur mayor cu a inscribi nan yui pa participa na nos evento nan.